Guarén cuenta la firme sobre su encuentro con sus suegros Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

A pesar de que las grabaciones de Tierra Brava finalizaron hace varias semanas, la atención sigue puesta en los ex participantes. Entre aquellos que se han mantenido bajo el interés del público se encuentra la aclamada pareja de Gurén y Nicolás Solabarrieta.

A pesar de las críticas y las bajas expectativas, Valentina Torres más conocida como la Guarén y Nicolás Solabarrieta, hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, se han mantenido juntos.

Sin duda varios espectadores del reality, mantuvieron grandes expectativas respecto a cómo se desarrollaría la relación de la joven de 24 años con los padres del ex futbolista.

Según declararon en una conversación con el medio LUN, los cuatro ya se conocieron en una reunión familiar. La pareja contó algunos detalles sobre el encuentro.

Guarén confiesa cómo fue su encuentro con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

Durante su entrevista con La Ultima Noticia, la ex integrante de Tierra Brava confesó cúal fue su impresión respecto a los padres de Nicolás. Destacando lo positivo que resultó el encuentro.

“Los papás de Nico me parecieron increíbles y aceptaron mi personalidad loca. Él también ya conoció a mis papás, que viven fuera de Santiago, y mi familia es súper acogedora también”, dijo Guarén sobre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

“No encontré a Ivette para nada brígida, me ha tratado increíble”, confesó. “Encuentro que es una dama y muy inteligente, una vez estuve más de una hora hablando con ella de par en par”, agregó la joven.

“Fernando me dio consejos para mi futuro, además que es muy chistoso, jajajá. Lo podría contratar de manager”, señaló respecto al comentarista deportivo.

Por su parte Nicolas también entregó algunos detalles de cómo fue presentarle a sus padres a Guarén. «Mi mamá se pone contenta si sabe que yo estoy feliz. Igual yo tenía clarísimo que cuando la conociera se iban a llevar súper bien por su personalidad y sus valores».

“Vi a mi mamá con una comodidad con la Guari que no había visto nunca con mis expololas. Un día fuimos a verlos y yo me puse a conversar con mi papá y se me pasó el rato con él en otro sector de la casa, y cuando volví ellas seguían conversando. Sus papás igual me acogieron increíble”, agregó el ex futbolista.