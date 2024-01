¡Quedó con la boca abierta! Fan sorprende a Vivi Acevedo tras enviarle costoso regalo

Tras sus alida de Gran Hermano, Viviana Acevedo quedó como una de las participantes más queridas del reality. Durante estas semanas fuera del encierro, se ha visto con diferentes eventos donde sus fanáticos no dudan en mostrarle cariño.

Quién se coronó como cuarto lugar en Gran Hermano Chile, ha tenido varios eventos donde se le ha visto en compañía de Constanza Capelli y Bambino generalmente. Recibiendo sin duda una gran cantidad de cariño de quienes fueron espectadores del estelar de CHV, el cual también le han demostrado con diferentes regalos.

El inesperado regalo para Vivi Acevedo

Viviana utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus más de 140 mil seguidores el emotivo momento. Aquí se le puede ver a la ex chica reality camino a recoger un paquete. «Me llamó mi papá y me dijo que tengo que ir a Fedex a recoger un paquete«, posterior a eso se le ve recibiendo el objeto con gran asombro.

«Me llegó este paquete, un regalo de una fan. Estoy todavía shockeada, porque no puedo creer que sea lo que me dijeron que es”, comentó una vez en su casa.

Sin poder creerlo pro completo, la profesora de ed. Física, comienza a desenvolver el regalo afrimando que se trataba de un computador, todo mostrandose bastante conmovida: «Es un MacBook de Apple«.

Además Vivi Acevedo escribió en la publicación: «Este video la verdad que no lo tenía planeado pero es una sorpresa que no me la esperaba para nada.De verdad que muchas gracias, no tienes idea cuánto me ayudas a seguir creciendo».

«Los amo mis viviliebers, gracias por todo el cariño que me entregan, mensajitos, fotos, abrazos, palabras, cartitas, regalitos y mucho más. Son mi curita al cora», finalizó la ex Gran Hermano.