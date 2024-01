¡Inesperado momento en Tierra Brava!: Daniela Aránguiz y Chama impactan a todos con sorpresiva charla de «amiguis»

En el último capítulo de Tierra Brava ocurrió un momento inesperado para todos: Daniela Aránguiz y Chama hicieron las paces durante una conversación.

Fue luego de una competencia por equipos, cuando la exchica “Mekano” decidió que tenía que barrer, limpiar y ordenar la habitación-establo por lo sucia que estaba.

“¡Vivo en Los Trapenses! ¡No quiero dormir aquí!”, reclamó. Luego, cuando se dio cuneta que había una cucaracha en la pieza, le dieron náuseas y se fue al patio.

Mientras tanto, Luis Mateucci se burlaba de ella con sus compañeros, «espérate a que tenga que ducharse allá, se va a querer morir».

Hay que destacar que poco después de eso, Daniela terminó discutiendo con Luis porque, según ella, él debería cederle a ella su lugar de privilegio y ofrecerle la ducha VIP. “Te importas solamente tú”, le reclamó después que el argentino se le negara la ducha.

La conversación entre la Chama y Daniela

Fue a la mitad de todo esto que Daniela Aranguiz y la Chama terminaron por acercarse mientras hacían el aseo en la habitación de Tierra Brava, ya que ambas son aficionadas a la limpieza. «Yo tengo esa enfermedad que no puedo ver las cosas sucias. Yo lavo con un balde en mi casa. Me quiero morir», le contó la chilena.

Posteriormente, decidieron unir sus camas para dormir juntas y Aránguiz aprovechó de aconsejar a su antigua rival: «Lo que hace tu mano derecha no lo debe saber tu mano izquierda», y como ejemplo le contó que, cuando estaba casada, Jorge Valdivia no la dejaba salir con algunas amigas solo por las cosas que le contaba sobre ellas en confianza.

Continuando con su historia, Aránguiz le contó detalles del fin de su relación con el futbolista, desmintiendo escándalos que se hicieron en su momento.

«Yo le di mi vida entera a un hombre, y a la primera subió a Instagram historias de que yo había entrado a su hotel y le había dejado congelado un calzoncillo», le dijo, asegurando que era mentira que ella hubiese sido responsable de eso.

«Es mentira, pero cuando te excusas te dicen mentirosa, entonces digo ‘sí, lo hice’, aunque sea mentira», le explicó.

Finalmente, tocó de hablar del tema en común, Luis Mateucci. Así que Daniela le contó que terminó con el argentino cuando le dijo que iba a entrar al programa del Canal 13.

«Me prometió que se iba a portar bien y que no iba a hacer nada. Pero yo sabía que iba a estar con alguien. Siempre pensé que iba a tener algo con Shirley, no contigo», le aseguró.

Ante esto, la Chama le respondió: «Si yo hubiera sabido todo este tema, no me meto en problemas».