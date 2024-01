La rivalidad entre Pedro Pascal y Kieran Culkin continúa tras una nueva nominación en el mundo del espectáculo

Pedro Pascal no ha tenido la mejor de las suertes estos últimos días, no solo en las nominaciones, sino que en salud también. Recordemos que el mismo día que llegó con cabestrillo a la premiación de los Globos de Oro 2024, perdió contra Kieran Culkin por el premio al Mejor actor de serie de televisión.

Pero el miércoles 10 de enero, el Sindicato de Actores presentó los nominados para su 30° edición de los Screen Actors Guild Awards, más conocidos como los SAG Awards 2024.

La nueva nominación de Pedro Pascal

Entre la lista con los nominados, podemos encontrar a Pedro Pascal entre los actores para el premio de «Interpretación excepcional masculina en drama televisivo», por su rol como Joe Miller, en The Last of Us. Pero casi como si fuera el destino, Kieran Culkin fue nominado para el mismo premio, por su rol como Roman Roy, en Succession. Cabe destacar que el 2022, Culkin ganó el mismo premio por la interpretación del mismo personaje.

Hay que recordar la escena que pasó el domingo 8, cuando el rival de Pedro Pascal ganó el premio que ambos estaban nominados, y cuando subió a recibirlo le dijo «¡Jódete, Pedro! Lo siento, es mío». En ese momento, el actor chileno le respondió con una broma, donde pasó de reírse a fingir que lloraba desconsoladamente. Cuando pasó esto, las redes sociales se llenaron de reacciones de simpatía, y algunos que el momento les recordó a un famoso meme de Pedrito donde hacía lo mismo.

Este año, Oppenheimer y Barbie arrasan con las nominaciones en la categoría de películas, mientras que Succession y The Bear lo hacen en la de series. En general, el panorama se ve muy similar al de los Golden Globes 2024.

Se puede ver la lista completa de nominados haciendo clic en este link.