Rodrigo Salinas revela la verdad sobre los rumores de su expulsión de Top Chef VIP: «Soy un rebelde»

Estamos a un par de días para que “Top Chef VIP” se estrene por las pantallas de Chilevisión, pero según destapó el periodista Manu González, habrían expulsado a uno de los concursantes más esperados, a Rodrigo Salinas.

En una conversación con Publimetro, el humorista les contó como llegó a ser parte del programa de cocina: “Fue una invitación de Chilevisión y yo, como yo le tengo mucho cariño a Chilevisión, acepté”.

También le preguntaron como era su mano para la cocina, tomando en cuenta en la clase de programa que se está metiendo. Él respondió que es de los que les gusta caleta «limpiar los platos (…)A mí me gusta comer nomás y mi cercanía es con la Berito de la Antigua Fuente. Ella es la cocinera que yo más admiro. O sea, ella es mi cocinera favorita, pero no, no soy bueno para cocinar y quiero aprender acá«.

Igual, reveló que ahora aprendió a hacer empanadas de queso, y que anda feliz por eso. “Se hace la masa, se amasa, se le pone el queso, se cierra, con un tenedor se le hace así y se pone a freír”, explicó su receta. Además, contó que cuado las hizo en casa y que a todos les gustaron.

¿Fue expulsado?

Resulta que los rumores de que lo habían echado del programa por mal comportamiento eran falsos. La Cuarta confirmó esto, y aprovecharon de consultarle sobre su experiencia en el programa. En esta entrevista, Rodrigo Salinas explicó que si bien no ha sido expulsado de Top Chef VIP, sí que le hicieron varios llamados de atención.

Explico que los chefs del programa, que son Sergie Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, varias veces han tenido que retarlo, «Los chefs son súper exigentes, pero yo creo que voy a terminar siendo el regalón del jurado».

Sobre los rumores de su expulsión, el Guatón Salinas dijo, “Lo que pasa es que mi carácter es así… Aunque sí, he tenido diferencias con el jurado, pero sanas”.

“Soy rebelde por naturaleza, pero aquí estoy”, explicó el exmiembro del “Club de la Comedia”.