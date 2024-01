Los duros comentarios que recibió Tonka Tomicic tras compartir sensual fotografía en bikini: «Tiene menos carne que…»

Ya ha pasado un largo tiempo desde que Tonka Tomicic se alejó de las pantallas televisiva, mismo motivo por el cual ha dado prioridad a su aparición en redes sociales. Esto se puede ver en la alta cantidad de seguidores que actualmente tiene en su Instagram.

Para ser concretos, la ex Canal 13 actualmente cuenta con 1,4 millones de seguidores, motivo por el cual sus publicaciones no tardan en generar inmediatas reacciones a la hora de ser compartidas.

En este caso no fue la excepción, ya que Tonka compartió hace algunos días una fotografía en la cual se le podía ver de espaldas luciendo un bikini. Lo sorpresivo de esto, es que su fotografía no tardó en llenar de malos comentarios, los cuales la marcaron inmediatamente.

Se llenó de comentarios sin filtro

Bajo el contexto de las vacaciones en la playa que actualmente se encuentra viviendo Tonka Tomicic, fue que llegó la comentada foto.

En la misma, se dejaron 3 emojis como descripción principal, los cuales eran un sol, una ola y un corazón. Esto en base a las ya mencionadas vacaciones que está viviendo la reconocida exmodelo nacional.

Sin embargo, en lo que fue la caja de comentarios, a Tonka le tocó recibir una alta cantidad de comentarios negativos, en base a la fotografía.

Algunos de estos fueron: «Cuál sería la idea de la foto???», «Y cuando vas a hacerte responsable por el tema de los cheques??» y «Tiene menos carne que un wantan», siendo algo que llamó muchísimo la atención.

Aunque no todo fue negativo, ya que también existieron comentarios a favor de la ya mencionada Tonka. Algunos de los que se pudieron leer eran: «Te ves hermosa tonkita …( la gente no está soportando que es su insta y ella sube lo q ella se le de la gana)», «Bellísima, l a mujer más bella de Chile por laaaargo» y «Eres una mujer que siempre será linda. No importa los años que pasen. Y con una luz que no se apaga», dejando en claro que también tiene a sus fieles seguidores apoyando en redes.