Mónica Ramos revela la verdad tras su salida de Gran Hermano: “Lamentablemente, Pincoyita, debo decir que…»

Durante su participación en Gran Hermano, Mónica Ramos protagonizó un momento por el cual terminó siendo muy criticada a través de redes sociales. Sucedió luego de que Jennifer Galvarini le sirviera un plato de porotos, los cuales ella terminó botando a la basura. Lo que nadie supo hasta ahora, es que lo hizo porque le daño su dentadura. Es más, es por esto que tuvo que retirarse del programa.

Esta revelación la hizo durante una entrevista en el canal de YouTube Hey Social. Mientras la participante más longeva del Gran Hermano conversaba con Matías Sánchez, comentó que justamente los porotos son su plato favorito, pero «no los que preparó la Pincoya».

«Lamentablemente, Pincoyita, debo decir que tus porotos… se me quebró un implante que tenía. Por eso me tuve que retirar del reality» explicó Mónica.

Las duras críticas que recibió por botar los porotos

En su momento, Michael Roldán, uno de los panelistas del Gran Hermano, interrogó a Mónica Ramos sobre el verdadero motivo de su disgusto por los porotos.

«¿Eran muy malos los porotos o era un poquito porque los había hecho la Pincoya? Porque cuando a ti te contaron que ella los iba a hacer, dijiste ‘ya no me gustaron'», le dijo en el momento.

Mónica le aseguró que ya los había probado antes, y que no le gustaron.

Fue en ese momento que las redes sociales explotaron en críticas a la participante. Es más, todavía se pueden encontrar críticas en redes sociales en los clips de lo que sucedió, con comentarios como: «Lo hizo de pura maldad», «Es una señora muy desagradable y mal educada» o «Mónica es envidiosa cizañera, Mónica cero aporte».

Al comentar al respecto en la entrevista con el youtuber, ella dijo que «Todos me han criticado, pero no saben lo que me pasó».