¿Nace un nuevo meme?: La reacción de Ryan Gosling en los Critics Choice Awards 2024 que se hizo viral

¡Quedó plop! En la última entrega de los Crticis Choice Awards, Ryan Gosling fue protagonista de uno de los momentos más icónicos de la noche, cuando la canción I’m Just Ken, de Barbie, se llevó el galardón de Mejor Canción.

El intérprete de Ken, le ganó a What Was I Made For de Billie Eilish, y Dance the Night, de Dua Lipa. A partir de esto, se ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Peaches de The Super Mario Bros, Road to Freedom de la película Rustin y This Wish de la peli de Disney, Wish, también estaban nominadas.

La reacción de Ryan Gosling al ser premiado

A diferencia de lo habitual en esta clase de premios, el actor se vio en shock y mostró una actitud de incredulidad, cuando anunciaron I’m Just Ken como la ganadora. La cámara lo apuntó, y se pudo apreciar su reacción en primer plano, donde su sorpresa era notoria.

Mark Ronson, Andrew Wyatt y Ryan Gosling fueron llamados para recoger el premio, pero Gosling se quedó en su asiento, aplaudiendo y animando a sus amigos desde la mesa, como si no se creyera lo que estaba pasando.

Ya en el escenario, Mark Ronson le dio los créditos y destacó la actuación de Gosling al interpretar la canción. «Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro», comentó. A lo que Gosling respondió con una sonrisa desde el público.

«Hiciste que el mundo, y la audiencia, se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias». Finalizó.

Los ganadores hablaron con la prensa al finalizar, y se veían muy conformes con la posibilidad de un musical de Barbie. Además, sobre la chance de ver a Ryan Gosling interpretando I’m Just Ken en los premios Óscar, Ronson dijo: «Con muchas ganas».

A continuación, te dejamos el divertido momento