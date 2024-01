Nico Solabarrieta sale en defensa de Miguelito tras críticas por su comportamiento en “Tierra Brava”

En definitiva para los usuarios uno de los personajes más controversiales del reality “Tierra Brava”, ha sido Miguelito. El participante ha sido objeto de críticas, especialmente por su comportamiento hacia las mujeres de la casa.

Dentro de los comentarios y críticas que se pueden encontrar en redes sociales hacia el comediante, destacan los cuestionamientos a sus acciones al ingresar a las habitaciones de sus compañeras. Recordemos que estas actitudes han llegando incluso a darle un beso no consentido a Fran Undurraga.

A pesar de que estas actitudes han molestado a más de uno, no se puede negar que el ex Morande ha establecido una fuerte amistad con varios compañeros. Entre estos últimos destaca el hijo de Ivette Vergara, quien ha salido a su defensa.

La opinión de Nicolás Solabarrieta

Tras su participación en el reality, Miguelito estableció una amistad cercana con el ex futbolista. Ambos siendo parte del grupo que se ha reunido en diferentes ocasiones tras liberarse del encierro, llamado Los Pequeños Gigantes.

De manera reciente Nicolás realizó un par de declaraciones en una entrevista. Durante el espacio se refirió un poco a las críticas que ha recibido su ex compañero de Tierra Brava.

«Si lo hubiera hecho, o yo lo hubiese visto haciendo algo, se lo habría dicho a él directamente«, mencionó al medio Pagina7.

Asimismo, expresó su opinión sobre las críticas dirigidas hacia Miguelito por sus interacciones con las mujeres en la casa. Destacando que si las compañeras aprueban su comportamiento y no se sienten incómodas, no ve razón para la crítica.

“«Uno puede estar o no de acuerdo con que él se meta en las camas de sus compañeras, pero si ellas lo aprueban, no se sienten incómodas y él no se propasa, no veo razón para que la gente lo critique»·

Nicolás subrayó que, en su perspectiva, Miguelito no cruzó límites y no tuvo «ninguna actitud inapropiada». Además, argumentó que las percepciones desde fuera de la casa pueden estar tergiversadas, ya que el público no presencia todos los acontecimientos las 24 horas del día.