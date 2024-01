Lisandra Silva vuelve a hacer frente a los comentarios en rede sociales

No es nada nuevo que la modelo Lisandra Silva comparta regularmente aspectos de su vida personal en redes sociales. Sin embargo, a pesar de que a sus seguidores les parece un lindo detalle, ella ha tenido que debatir varias veces con quienes la critican en sus publicaciones.

La influencer suele compartir momentos relacionados con la crianza de sus hijos, su estilo de vida y, más recientemente, algunos detalles fascinantes sobre su proceso de mudanza. Esto ultimo se ha visto empañado por algunos comentarios maliciosos en su contra.

Lisandra Silva se enfrenta al odio en redes sociales

De manera más reciente, la ex chica reality decidió revelar parte de su rutina matutina, que incluye la organización y limpieza de su hogar antes de iniciar el día. Todo esto con un breve video donde se le puede ver realizando diferentes actividades, además en la publicación escribió:

«Mi Casa es mi templo, me encanta tenerla limpia y ordenada, es difícil con pequeños pero no imposible, mi nueva habitación la diseñé y la ambienté pensando en uno de los lugares que más me hacen feliz».

En este contexto, recibió una serie de comentarios, destacando una pregunta intrigante por parte de una seguidora en Instagram: «Tremenda casa, ¿y sin nana? ¡Me muero!».

Lisandra Silva no se quedó callada y respondió directamente a la usuaria: “Sinceramente, hago mi cama, lavo mis platos y la ropa de mis hijos, voy detrás de ellos como Robotina ¡Y les leo cuentos para dormir!”. Además, aclaró: “Tengo ayuda para limpieza profunda, pero no soy Jennifer López ¡Limpio mi casa!”.

Posteriormente, otra seguidora expresó: “Imagino que los niños deben flotar dentro del departamento para no ensuciar”.

“¿Sabes qué? Están adiestrados, se quitan los zapatos, no comen en el sofá ¡Y se lavan las manos cuando las tienen sucias!”, respondió la modelo.

La actitud franca de Lisandra Silva ha generado apoyo entre aquellos que valoran su autenticidad y esfuerzo en el mantenimiento de su hogar, así como en su rol activo como madre en la crianza de sus hijos.