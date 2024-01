¡No se salvó de las críticas! Así reaccionaron las rede sociales al show de Carlos Vives

El pasado viernes, se dio inicio al esperado Festival de Las Condes 2024 y el encargado de abrir el show fue el destacado cantante colombiano Carlos Vives. Sin dudas uno de las presentaciones más esperadas, pero que al parecer se convirtió en un auténtico desastre.

El colombiano cuenta con una extensa trayectoria de destacadas canciones, ganándose un incondicional grupo de seguidores. Sin embargo, para muchos los años le están pasando la cuenta a la voz del cantante.

Durante su presentación en Las Condes, fueron varios los comentarios que explotaron las redes sociales criticando la calidad del espectáculo. Algunos culparon al sonidista, mientras que otros atacaron directamente a Vives.

¿Problemas de voz o de sonido?

Los espectadores notaron desde un inicio del espectáculo que algo no marchaba bien. La voz del reconocido cantante, no mantenía su característica calidad. La debilidad en su voz era notoria y el público no tardó en manifestar su descontento en diferentes plataformas.

Además de las desafinaciones del conocido ‘rey del vallenato’, también se registraron problemas de sonido durante el espectáculo. Algunos usuarios apuntaron directamente a que las fallas del espectáculo se debían al ingeniero de sonido

Reacciones en las redes sociales

Las críticas hacia Carlos Vives no se hicieron esperar en las diferentes plataformas. Los usuarios expresaron su decepción por la calidad de la actuación del colombiano.

Dentro de los comentarios más repetitivos en X (Twitter), fue el desempeño de sus coristas para ayudar a mejorar el sonido. Resaltando que estaban desempeñando un papel superior al del cantante muchas veces.

«Las coristas de Carlos Vives están haciendo un tremendo trabajo supliendo la falta de voz de Carlos Vives», «Escuchando a Carlos vives… o su coro», «A mi me gusta Carlos Vives, pero ya no tiene voz. Para que lo invitan si solo canta el coro de su banda», fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos salieron sin dudar a defender al cantante. Varios usuarios aseguraban que se trataba del audio, pues el cantante sigue manteniendo su talento y carisma, haciendo referencia incluso a un concierto en Madrid donde su voz se escuchaba perfectamente.

Carlos Vives estuvo en vivo en Octubre en Madrid al aire libre… se escuchaba su voz y Si Canta!! #FestivalLasCondesxTVN arreglen el audio 🙏🏻 para poder escucharlo — Pau (@PauTorresP) January 27, 2024