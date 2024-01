Paulina Nin criticó duramente a Pincoya en Top Chef Vip: «Ya va a empezar esta…»

Si nos referimos a personajes polémicos de Top Chef VIP, Pincoya claramente está en los primeros lugares de la lista. La oriunda de Chiloé ya ha tenido varios altercados con jueces y participantes, lo que la ha puesto en el ojo del huracán.

Esta vez, su actitud irritó a sus compañeros de cocina, sobre todo a Paulina Nin.

En este contexto, a los participantes les dieron ingredientes aleatorios para preparar una pizza. Pero, al momento de presentarla al jurado, Pincoya no estaba conforme.

Al momento de pasar adelante, la finalista de Gran hermano dijo «a estas alturas ya no espero nada. Uno a veces va y cree que la va a ir bien y le va mal. Cuando crees que te va mal, te va más o menos».

«Yo ya estoy entregada, ya no les voy a decir nada. Si me quieren decir cosas que me lo digan», agregó.

Asimismo, cuando le entrego su plato a la chef Fernanda Fuentes, le dijo que: «No recomiendo que la prueben», de mala manera.

La mala actitud de Jennifer no le gustó al jurado, y Fuentes no dudo en criticarla. «Podría presentarlo al menos con una mejor actitud a este jurado, para que seamos nosotros los que decidimos si lo probamos o no, creo»

La reacción de Paula Nin a la actitud de Pincoya en Top Chef VIP

En tanto, Pincoya recibía las críticas de Fernanda Fuentes, Nin no aguantó y lanzó un comentario al aire.

«Ya va a empezar esta», comentó, con un tono de desagrado.

Para terminar, el rostro de televisión hizo una reflexión sobre la personalidad de Galvarini. «No sé qué es lo que le pasa a la Pincoya, pero es agotador».

«De repente uno dice, está actuando, es su papel, su personaje», concluyó.

Para luego dar paso a la decisión del tridente conformado por los jueces.