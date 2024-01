«Iría con él a la gala de Viña»: La amenaza de Daniela Aránguiz que descolocó a Luis Mateucci

El boom de Tierra Brava está con todo, y sin duda, una de las parejas más polémicas del encierro es Luis Mateucci con Daniela Aránguiz. Los modelos nos han dejado momentos icónicos en lo que va de reality, y esta vez tuvieron una conversación con amenazas incluida, que no dejó para nada indiferentes a los seguidores del programa.

Todo ocurrió, mientras tomaban desayuno. «Te encanta amenazar», le dijo Mateucci a su pareja, luego de varias rencillas provocadas por los celos.

«Y te estoy hablando en serio, ahora si te diré una amenaza», le adelanto la ex del Mago Valdivia, todo esto debido al acercamiento que ha tenido Luis con Gabrieli Moreira, la nueva participante, quien no dudo en confesar que el argentino era de los más guapos de la competencia.

«Si sales con esta mina, te lo juro, Luis, que pesco a Fabio, y voy con él a la Gala de Viña», dijo en tono amenazante.

«Te lo juro», realzo la ex chica Mekano, dando a entender que no estaba bromeando.

La respuesta de luis Mateucci a Daniela Aránguiz

Eso sí, el trasandino no se quedó callado, y le lanzo sus dardos a Daniela. «¿Quieres que te diga algo? Hazlo, y ojalá yo no lo haga, y ojalá vos sí lo hagas. Así me rio tanto en tu cara».

«Lo voy a hacer, para que te duela tanto a ti», respondió la panelista de TV.

«Ojalá me ría tanto, porque sería tan patético todo», lanzó de manera desafiante.

Para calmar los ánimos, Aránguiz declaro que: «yo no voy a hacer nada si tú no haces nada». A lo que Luis respondió con: «a mí no me vengas con amenazas, ojalá lo hagas, porque así me rio, entrar con un papanatas, piensa que por una persona me van a dar celos», sostuvo, con Jhonatan Mujica ya en la conversación.

«Yo cuando salgo con una mina que sale con personas bien, esas son personas que realmente me pueden llegar a servir», concluyó el modelo.

Revisa aquí el momento.