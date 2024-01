Pincoya acusa desventaja frente a sus compañeros en Top Chef VIP: «Estoy que me voy»

Si nos referimos a personajes polémicos de Top Chef VIP, Pincoya claramente está en los primeros lugares de la lista. La oriunda de Chiloé ya ha tenido varios altercados con jueces y participantes, lo que la ha puesto en el ojo del huracán.

Esta vez, se fue con todo en contra de sus compañeros y aseguró que se encuentra en desventaja.

En este contexto, todo comenzó cuando los participantes debían preparar un plato español: las clásicas tapas.

Eso sí, Jennifer no quedó del todo conforme con la organización de las cosas y dijo, «¿Para qué me dejarán mis cosas tan lejos? Más lo que me demoro. Ahí adelante, para que no me escape. Me da una rabia», fueron sus palabras, enojadísima porque no encontraba un ingrediente esencial para su preparación, un queso.

«Tengo que ir como 15 veces al supermercado, porque no encuentro las hueás. Me da rabia», agregó la finalista de «Gran Hermano».

Según el discurso de Pincoya, se le hace más complicada la competencia en ese puesto, ya que «es una pérdida de tiempo que no estén todas las cosas ahí. Entonces algunos compañeros agarran más, y en su estación tienen muchos productos, y no dejan para el resto», arremetió contra sus compañeros de cocina.

Además, Jennifer sostuvo que al ser una competencia por tiempo, ir y volver al supermercado afectaba su rendimiento en cada una de las preparaciones. También, dijo que pedir los ingredientes y utensilios que no estaban en el stand también le perjudicaba.

«Esos minutos son clave. Si tuviera los ingredientes a mano, avanzaría. Estoy ‘privá’, estoy que me voy», se quejó.

La polémica participación de Pincoya en Top Chef VIP

Si algo ha marcado la participación de Jennifer Galvarini en la competencia, culinaria, sin duda, su actitud ha dado mucho que hablar.

Uno de los últimos altercados, fue el que tuvo con Paulina Nin, que no aguantó y reaccionó de mala manera.

«Ya va a empezar esta», comentó, con un tono de desagrado.

Para terminar, el rostro de televisión hizo una reflexión sobre la personalidad de Galvarini. «No sé qué es lo que le pasa a la Pincoya, pero es agotador»

«De repente uno dice, está actuando, es su papel, su personaje», concluyó.