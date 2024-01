Daniela Aránguiz y Gabrieli Moreira se dijeron de todo en Tierra Brava: «Entraste porque eres la polola de Fabio…»

¡Está todo pasando en Tierra Brava! Y es que los encontrones entre los participantes tienen para rato. Esta vez, fue el turno de Daniela Aránguiz, que no se guardó nada contra la nueva participante.

Todo esto en un cara a cara, donde la ex del mago Valdivia llamó a Gabrieli al frente para encararla y lanzar los dardos en su contra. De hecho, le enrostró los piquitos que se ha dado con Jhonatan, cuando ella dice estar enamorada de Fabio Agostini.

«Mi voto es por descarte. Gabrieli. Sé que no vas a tener que ir a duelo, pero aprovecho esta instancia para expresar lo que me pasa contigo», comenzó la modelo.

Asimismo, confesó que es muy «observadora», por lo que le advirtió que: «Espero que no juegues con el corazón de mi capitán».

Además, indicó que: «También espero que no quieras suplantar a alguien que no es suplantable como Pamela, teniendo de enemiga a Chama y el trío amoroso con Jhonatan. Espero que brilles con luz propia. Demuéstrale a Chile quién eres y no quién quizás quieras ser», añadió.

La respuesta de Gabrieli a Daniela Aránguiz

Evidentemente, Gabrieli no se quedó callada y le respondió con todo a Daniela. Partió diciendo que ella entró al reality por su cuenta y que su misión en el encierro era competir.

«Yo no entré por Fabio ni por Chama. Yo entré para competir, no entré para reconquistar a nadie porque lo conquisté afuera, no acá«, indicó la brasilera.

«Entraste porque eres la polola de Fabio, no porque tú eres conocida, tienes que tenerlo presente», contestó la pareja de Luis Mateucci, sin pelos en la lengua.

Sin achicarse, Gabrieli siguió respondiendo y aseguró que «lo que pasó con Jhonatan no es un trío ni nada. Yo tengo mi brillo propio, quédate bien tranquila».

Al ser sacado al baile, Fabio no quiso quedarse callado y confirmó que Moreira no está jugando con él. «Ella me ama mucho, hemos vivido mucho, yo también la amo mucho y voy a sacar la cara por ella, aunque le tenga cariño a muchas personas. Ella está por encima de todo», concluyó el modelo.