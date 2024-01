Exmánager de Pincoya arremete con todo en su contra: «En estos días le va a llegar una notificación con la demanda»

Durante el programa de «Zona Latina», «Que te lo Digo», se reveló que la periodista Carolina Eltit, quien solía ser la mánager de la Pincoya, va a demandar a la concursante de Top Chef VIP. ¿El motivo? Jennifer Galvarini no le ha pagado sus honorarios

Fue Luis Sandoval, periodista y presentador del programa, quien habló con Eltit respecto al panorama de Galvarini. Fue entonces que la exmánager le reveló que la Pincoya lleva dos semanas sin responderle los mensajes.

Según lo que explicaron durante el programa, la relación laboral entre Carolina Eltit y Galvarini era buena al principio. Pero supuestamente, después de que Galvarini se enojara y peleara con varias personas durante su participación en el programa, dejó de comunicarse con su mánager.

«Desde ese momento, no le habló más a Carola Eltit, pero eso no es todo, porque lo que dice la exmánager, es que Pincoya en todos estos meses, ni siquiera le ha pagado 10 pesos», reveló Sandoval.

Después, el periodista contó que la antigua manager de Jennifer le confirmó que la ex gran hermano tiene una deuda con ella que supera el millón y medio de pesos.

La exmánager dice que la Pincoya no le pagó nada

Carolina Eltit no se guardó nada sobre lo que pasó con su exrepresantada, confirmando que tomará acciones legales en contra de ella.

Esto se reveló a través de un audio que Luis Sandoval presentó durante el programa, donde Eltit explica que ya está hablando con un abogado.»En estos días le va a llegar una notificación con la demanda, entonces no quiero hablar de esto, y no quiero pasar a llevar al abogado que me está viendo el tema», comenzó diciendo.

«Es real, ella no me pagó nada. Tenemos un contrato de representación, con el cual ella no ha cumplido«, agregó la demandante.

Durante el mismo audio sobre la demanda, explico que fue ella quien hizo las negociaciones para que la Pincoya entrara a Top Chef, además de los contratos para otras marcas. Pero a pesar de que Galvarini ya recibió los pagos de estos contratos, Carolina todavía no ha visto el suyo.

«Por otras personas me ha llegado que ella dice que me va a pagar, que está viendo unas cosas, que no tiene plata, pero así llevamos varias semanas», reclamó.

Eltit asegura que el distanciamiento se dio luego de que ella la retara por su actitud dentro del programa. «A ella no le gusta que le digan las cosas que tiene que decir ni que hacer», explicó en el audio.

Finalmente, ella aseguró que su problema no es dejar de trabajar con ella, pero»tiene que pagar sus obligaciones porque tenemos un contrato y se ha negado a hacerlo. Siempre tiene una excusa o una mentira», cerró, según consignó Página 7.