The Walking Dead anuncia estreno de nueva serie: Vuelve uno de los personajes más queridos por los fans

A pesar de que se creía que murió en la serie, Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, y Michonne, interpretada por Danai Gurira, serán los protagonistas de este Spin-off de The Walking Dead.

TWD: The Ones Who Live, es el título de la nueva serie, donde veremos como continúa la historia de ambos personajes. Recordemos que ellos no participaron en el final de la serie original.

El estreno de TWD: The Ones Who Live

Fue hace unos meses que se terminó, tras 9 años en emisión, Fear TWD, el spin-off más largo de la franquicia. Es por esto que a los fans se sintieron aliviados cuando no solo se les entregó la fecha de estreno de esta nueva serie, sino quienes serían sus protagonistas.

La serie de AMC llegará a la pantalla el próximo domingo 25 de febrero. Sin embargo, la fecha de estreno en Latinoamérica no ha sido revelada.

De que se trata esta nueva serie

En el avance, Rick y Michonne se enfrentan a lo que parece ser una pelea por la vida con la esperanza de reunirse con toda su familia. Jadis (Pollyanna McIntosh) también está de vuelta, y la que solía ser la aliada de Rick ahora parece ser su enemiga.

Ella continúa siendo parte del Ejército de la República Civil junto a su compañero Beale, el general de la división de CRM. El es interpretado por el antiguo actor de Lost, Terry O`Quinn.

La sinopsis oficial de The Walking Dead: The Ones Who Live, que se estrena el domingo 25 de febrero, dice que Rick y Michonne han sido «cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable»

Puedes ver el tráiler de la nueva serie de TWD aquí: