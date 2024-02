Akriila: De crear canciones en su pieza a Lollapalooza 2024

En pocos meses se viene una nueva edición del Lollapalooza Chile 2024, el cual cuenta con un line up estelar. Entre ellos se encuentran distintos artistas urbanos nacionales que la han estado rompiendo en el último tiempo. Una de ellas es Akriila, y en la 92.5 te contamos su historia.

Si estamos compartiendo, y conversando de la actualidad del género urbano nacional, es imposible no nombrar a Akriila. Con solo 20 años tuvo una aparición en la revista Rolling Stone, donde la consignan como una de las 19 artistas latinas que tienen que ser apoyadas este 2024. Además, ya estuvo arriba de la tarima del Primavera Sound 2022 y forma parte del Line Up de Lollapalooza Chile 2024. Donde también hará un concierto en solitario en Teatro Súbela, parte de los distintos sideshows del festival.

Fernanda, su nombre real, es parte de la camada de artistas urbanos que comenzó durante la pandemia, en el año 2020. En esa época, seguía cursando su enseñanza media. En conversaciones con La Cuarta, Akriila dice que: «saqué música estando todavía en el colegio, pero como estábamos en pandemia nadie cachaba. Después, cuando volvimos a clases presenciales, me daba vergüenza, así que prefería hacer clases online. Pero después cuando fui me decian ¡Wena Akriila! Y hasta los profes me preguntaban».

Akrii, ha declarado que entre su lista de referentes podemos encontrar a leyendas del rap chileno como Ana Tijoux y la agrupación Makiza. Además, sus inicios fueron en guitarra, al ritmo de la histórica banda de rock argentino, Sui Generis. Aunque su primer acercamiento al trap, que resonaba en ese momento, fue de la mano de Gianluca y Princesa Alba. Directamente, desde su pieza ubicada en Maipú, la artista sube canciones como «Xekerau». Para luego dar inicio a una versátil carrera musical donde mezcla ritmos como el trap, el drum & bass o el jersey club.

El 2024 de Akriila

Si bien el 2023 de Akriila fue más que positivo. Este 2024 se viene con todo, hace un mes estreno su single «nunca es lo mismo y.y». Además de colaboraciones de primer nivel.

La artista estuvo acompañando a Young Cister en el estreno de «Planes de Medianoche», donde Sol y Prada ya cuenta con más de 100k de visualizaciones en Youtube. Además, hoy estrenó «Arreglo Floral» con Kidd Voodoo.

La colaboración está bajo la producción de Ego Bloy y bajo el alero de Lotus Records. La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Camila Grandi, y una portada realizada por el fotógrafo Esteban Vargas.