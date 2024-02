Arturo Longton se desquicia como nunca y abandona desafío en Tierra Brava

Durante el capítulo más reciente de Tierra Brava vimos como Arturo Longton abandonó un desafío por frustración pura. Debido a esto, el chico reality fue descalificado y llevando eliminación.

Esta no era una actividad fácil, ya que requería de fuerza, resistencia, puntería y mucha concentración. La parte más complicada era tener que sacar unas cadenas de un pilar con obstáculos. Para hacerlo, debían usar una caña larga con un gancho a su final, y desde lejos sacar esa cadena.

Al comienzo, fue Botota Fox quien tenía la ventaja, pero Fabio Agostini y Chama Méndez no demoraron en hacerle competencia. Finalmente, el ganador fue Fabio, seguido muy de cerca por Botota.

En tanto, Arturo se desquició de forma inmediata, y quiso abandonar la competencia. Aun así, Longton intentó dar una segunda oportunidad, pero su frustración era tremenda, así que volvió a retirarse, dejando a Miguelito como el último en competencia.

Miguelito trató de animar a Longton

Al ver a su contrincante retirarse, el comediante le instó a Arturo para que regresara a competir,»Longton, ven, dale, yo te espero».

Pero el chico reality solo se limitó a tomar la caña y lanzarla a la fosa de agua. “Sigue, Miguelito. Las decisiones las tomo yo”, le dijo al ex Morandé con Compañía.

Esto frustró también a Miguelito, quien, al terminar la prueba, pateó a la caña.

«No tengo posibilidades»

Tras terminar la competencia, Arturo Longton trató de explicar su desempeño a Karla Constant. “Yo no tengo motricidad fina, entonces supe al tiro que no tenía ni una posibilidad con la cadena. Con las manos soy un inútil total”, se justificó.

Ya que se retiró, el chico reality se volvió el segundo nominado de la semana. Pero a pesar de la oportunidad de seguir en Tierra Brava, Arturo anunció que no quiere participar tampoco en la competencia de salvación ni en el duelo.

Según él, no tiene dudas que Nicolás Solabarrieta le ganará. “No tengo posibilidades, así como estoy de lesionado”, sostuvo Longton, taimado.

Ya de vuelta en la casa, Longton confesó que está tan desmotivado por el enfriamiento de su relación con Shirley durante el reality del Canal 13. “Es una sensación, porque llegué ahora y no se me acercó. Yo soy perceptivo, y cuando uno tiene dudas, obvio que la h… baja. Pero me voy ahora luego”.