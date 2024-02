Carlyn Romero y Paulina Nin lanzaron potentes dardos a Gianella Marengo en Top Chef VIP

En el capítulo más reciente de Top Chef VIP, Gianella Marengo fue criticada duramente por los participantes en base a su criterio para escoger a los nominados a eliminación. Fue especialmente Carlyn Romero y Paulina Nin a quienes más les disgustó la estrategia de la Chef de la Semana.

La tensión empezó en el momento que a Marengo le tocó decidir quién de sus compañeros tendría que ir a eliminación: Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini o Alonso Quintero.

A pesar de las críticas a las habilidades de Pincoya y la admiración a las habilidades de Quintero, la ex animadora de Yingo terminó nominando al actor.

No estuvieron de acuerdo con la decisión de Gianella Marengo

Fue Paulina Nin quien habló sobre esta actitud en él detrás de escena. Según ella, Gianella desde un principio dejó en claro que “ella iba a salvar a sus amigas, independiente que cocinen menos o cocinen peor”.

Mientras que Carlyn admitió que la decisión le decepciona. «Es decepcionante, porque si ponemos en una balanza el desempeño que ha tenido Alonso versus el de la Pincoya, obviamente él está arriba», explicó Romero.

Luego, pudimos ver a Alonso y a Galvarini también hablando en el backstage del programa de CHV. «Al parecer no somos amigos con Gianella, partió hablando el actor». A esto, Pincoya trató de asegurarle que Gianella sí es amiga de él, pero que «nosotros somos más amigas», pero el actor hizo mueca de no creerle nada.

A pesar de todo, Alonso se tomó la decisión muy bien. «Ella tiene sus criterios y tiene el derecho de escoger a quien ella prefiera. Es primera vez que me nominan, así que me tenía que tocar en algún momento«, dijo de manera muy profesional.

«Ella me hace el programa»

Gianella Marengo dejó en claro que «Si me conocieran un poco, sabrían que elegiría la Pincoya. Ella me hace el programa, me acompaña, hablamos, tenemos onda, confío en ella, creo en ella. Porque puede ser una mujer de una palabra«.

“Es una pena porque pienso que Gianella es una linda persona y todo, pero siento que esta actitud de competencia, de querer ganar, de sentir tu ego por encima de todo y los talentos de todos, también por lo que hemos vivido acá en el programa, se fue a la V”, reflexionó Carlyn Romero

De esta forma, Alonso Quintero quedó como el segundo nominado a eliminación. Junto a Zapallito, serán los primeros en enfrentarse en eliminación en Top Chef VIP Chile.

Puedes ver el momento haciendo clic aquí.