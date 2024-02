El inesperado reingreso que estremeció a los participantes de Tierra Brava: «Me había hecho la idea de que no volvías más»

El capítulo más reciente del programa Tierra Brava contó con un impresionante e inesperado ingreso, que terminó emocionando a varios de los participantes presentes dentro del encierro.

Se trata de una de las participantes más comentadas, que hace un tiempo atrás anunció su renuncia, generando de manera inmediata una gran pena entre sus compañeros.

Aunque ahora, de cara a lo que será la recta final del reality, podremos verla nuevamente en pantalla, gracias a lo que será su segunda etapa en pantalla.

¿Quién regresó a Tierra Brava?

Fue al caer la noche cuando se abrieron las puertas por las que entró la polémica participante. Ingreso que ninguno de sus compañeros esperaba, por lo que, en un principio, no tuvo un recibimiento muy grande.

Sin embargo, al llegar a las puertas principales del hogar, se contró con Arturo Longton y Shirley Arica, quienes se encargaron de dejar caer los primeros saludos y abrazos para ella.

¿El nombre de la participante? Daniela Aránguiz, quien volvió a la hacienda para llenar de regalos y dejar impactados a sus compañeros y compañeras.

Tras los primeros recibimientos, Luis Mateucci, con quien tiene un fuerte vínculo amoroso, fue el encargado de recibirla. «Me dijeron que estabas lesionado y me dio penita», mencionó Aránguiz.

Posterior a esto, la participante repartió los distintos regalos que tenía para sus compañeros, en donde se pudo ver un equeco de la suerte para Luis. «Te lo regalo porque quiero que seas el ganador del reality. Porque cuando estabas con la Pamela le dijiste que si ganabas el reality te casabas», expresó la participante de Tierra Brava.

Tenía cosas para decirle a su pareja

Más allá de los besos y los abrazos, Daniela Aránguiz no tardó en mencionarle a Luis algunas cosas que vio afuera. «Vi una conversación tuya con la Chama donde decías que no estabas seguro de si querías dar explicaciones», fue su reclamo.

«Seguramente no era yo, estaba poseído. Pero ahora cuando entraste me diste lo que necesitaba, estaba a punto de tirar la toalla. Yo me había hecho la idea de que no volvías más», cerró para defenderse el argentino.