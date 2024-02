El reingreso de reconocida participante que hace temblar a Gabrieli Moreira en Tierra Brava

Tierra Brava está llegando a su recta final y con ello, se vienen unas cuantas sorpresas para encender con todo la llama del popular reality de Canal 13.

Una de estas decisiones es el regreso de una polémica participante del encierro, que no cerró su participación de la mejor manera. Incluso, su nuevo ingreso puede ser hasta sorpresivo para algunas personas por lo ya mencionado.

La noticia que, fuera de pantalla ya está confirmada por la propia señal televisiva encargada de transmitir el programa, aún es es solo un rumor en el reality. Sin embargo, esto bastó para comenzar a generar ciertas preocupaciones entre los participantes.

Los miedos de Gabrieli Moreira

El nombre que ya comienza a generar conflictos dentro del programa, es el de Pamela Díaz, que tendrá una segunda vuelta por la casa de Tierra Brava dentro de algunos episodios.

Fue durante una conversación con Junior, que el participante le preguntó a Gabrieli su opinión sobre el reingreso de Pamela Díaz. Esto porque Fabio tenía un cierto interés por «La Fiera» en un pasado. “¿Cómo le diría (Fabio) que le gusta sabiendo que estás tú?”, mencionó Junior, generando la preocupación de la brasileña.

“¿cuándo ella (Pamela) estaba aquí, ella y Fabio aún se daban piquitos? ¿Estaban juntos?”, preguntó Gabrieli.

Tras la confirmación de Junior, Moreira expresó que no le gustaría que eso sucediera, destacando que “tengo que hablar con él, no con ella, ella no tiene nada que ver… ella no sabía de mí, ni nada”.

Más adelante en el episodio de Tierra Brava, Gabrieli conversó con Fabio acerca de la relación que él tenía con Pamela en el reality. Por su parte, el modelo contestó que “yo estaba aquí pasándomelo bien, nada más. No hay sentimientos, no hay nada, simplemente la pasábamos bien y estábamos conociéndonos”.

Finalmente, Gabrieli Moreira terminó discutiendo con Fabio, principalmente ligado a los celos. Misma razón por la que el participante le mencionó que se sentía agobiado y que necesitaba un respiro.