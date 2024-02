«Estaba mendigando cariño»: El difícil momento que vivió Gala Caldirola tras relación con Mauricio Pinilla

En el último episodio del programa «La Cabaña» de Mega, conducido por Karen Doggenweiler, tuvo como inivtados a Gala Caldirola, Laura Prieto, Ignacio Lastra y Mario Ortega. En esta ocasión la modelo española se quebró al recordar un difícil año.

La ex chica reality habló sobre las críticas que debió enfrentar a raíz de su relación con el exjugador de fútbol Mauricio Pinilla, quien atravesaba un mediático divorcio con Gissella Gallardo.

Recordemos que a inicios del año pasado, Gala y Mauricio tuvieron un breve y controversial romance. Esta pareja habría durado alrededor de un mes, luego de haber hecho público su romance en abril del 2023.

Gala Caldirola: «2023 el peor año de mi vida»

Durante el programa Karen Doggenweiler, inició la dinámica en la que saca diferentes papeles con frases con las que los invitados se identifican. La primera frase fue «2023 el peor año de mi vida», la cual Gala apuntó como suya, y decidió contar por qué.

La española compartió, que durante ese año su vida se vio bastante complicada. La modelo, también conocida por su relación anterior con Mauricio Isla, expresó que no tomó las mejores decisiones.

«Tomé conciencia de una serie de carencias que tenía. Tomé decisiones que a lo mejor no habrían sido las que hubiera tomado en mi mejor momento», explicó en primer lugar.

«Me involucré en una relación que me destruyó un poco«, aseguró. Explicando también que se vio sobrepasada por malas experiencias.

«El año pasado, cuando me vi involucrada en un caos, dije: ‘Yo no soy una mala persona, ¿por qué me está pasando esto?«, señaló.

Karen Doggenweiler, le preguntó sobre alguna situación en específico que la hiciera pensar así. A lo que Gala recordó: «Verme expuesta, muchas mentiras. Verme juzgada a lo mejor por querer a alguien«, confesó.

«¿Que tiene de malo querer a alguién? ¿Por qué querer a alguien me está trayendo tantos problemas?«, fue lo que se cuestionó Gala Caldirola durante su relación pasada.

Posteriormente señaló que en un momento se sintió muy sola, al darse asumir su separación y darse cuenta que era algo irreparable. Bastante afectada, señaló que «Todo lo que construía era super carente».

«Estaba mendigando cariño y con relaciones donde ni siquiera me querían y yo quería que me quisieran», confesó.

«Aguantando situaciones súper dolorosas y dañinas. Y críticas y juicios cuando en realidad no estaba haciendo nada malo», reflexionó. Esto en el contexto de lo que sufrió en redes social al iniciar su relación con Mauricio Pinilla.

Cabe recordar que la modelo fue acusada de quebrar el matrimonio de Gisella Gallardo y el exjugador de fútbol.

«Yo soy madre, y lo más importante es mi hija. Y yo jamás me metería en un conflicto familiar«, sostuvo.

«Jamás me metería en un matrimonio. Jamás generaría un conflicto cuando hay niños de por medio», añadió Gala Caldirola, visiblemente afectada.

«Me trataban casi de maraca. Eso me parece muy injusto, porque la sociedad es muy machista. Una mujer no puede rehacer su vida después de separarse, pero al hombre no le dicen nada», concluyó.