Ex Gran Hermano arremete contra Sebastián Ramírez luego de su detención: «Era cosa de tiempo»

El día miércoles 7 de febrero, Carabineros confirmó la detención de Sebastián Ramírez, quien fue detenido aproximadamente a las 13:00 horas en la comuna de Santiago

Los uniformados confirmaron que la detención del rostro televisivo fue por el delito de agresión a su pareja.

En este contexto, carabineros conversó con la víctima, quien comentó que él se encontraba bajo los efectos del alcohol y el lamentable suceso ocurrió durante una fiesta.

Ante esto, una exparticipante de Gran Hermano se refirió a los hechos. Nos referimos a Viviana Acevedo, quien cuestionó severamente al exchico reality, que durante el encierro fue pareja de Cony Capelli, su amiga.

A través de sus redes sociales, la profesora de educación física se ha visto muy activa colaborando con la causa solidaria, luego de los incendios en la quinta región, revelando lo que ha gastado con el aporte de sus seguidores y llevando mercadería y artículos directamente a la región de Valparaíso.

Por lo mismo, mediante sus redes sociales expresó que: «Estoy full ayudando a Viña, pero… ¿Por qué tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto».

Además, agregó que: «Le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió, nunca desistió, ¡sépanlo!».

Para concluir, cerró con «necesitaba decirlo, sorry not sorry».

Detalles de la detención de Sebastián Ramírez

Según lo informado por ADN, Sebastián Ramírez habría sujetado de los brazos a la mujer para luego agredirla. «Sujetó de los brazos a la mujer a la altura de sus codos. Para luego golpearla con el mango de un escobillón en el rostro a la altura de su frente, motivo por el cual el personal de Carabineros procedió a la detención del ex Gran hermano Chile».

Paran finalizar, se trasladó a la mujer a un centro médico, en donde se le derivó a la posta central para constatar lesiones.