Sebastián Ramírez: ¿Por qué fue detenido el ex «Gran Hermano Chile»?

Durante la jornada del pasado miércoles 7 de febrero, el exparticipante de «Gran Hermano Chile», Sebastián Ramírez, fue detenido en Santiago.

La noticia fue confirmada por parte de Carabineros, todo esto luego de haber sido acusado de agresión en contra de su pareja. Lo que terminó dando como resultado un arresto por violencia intrafamiliar en su contra.

El hecho habría ocurrido a las 13:00 horas aproximadamente, en un departamento ubicado en la mencionada comuna de Santiago. Concretamente, su detención ocurrió después del llamado de emergencia por parte de un trabajador del edificio.

Según consignó ADN, Sebastián Ramírez habría agredido a su pareja con el mango de un escobillón en la cabeza. Todo esto después de que una discusión tuviera lugar tras los celos del propio ex «Gran Hermano Chile».

Además de lo anterior, la víctima dio a conocer que Ramírez la habría inmovilizado al sujetar sus brazos, para posteriormente proceder con las mencionadas agresiones físicas en su contra.

Las críticas en contra de Sebastián Ramírez

Como era de esperar, las críticas en contra del ex chico reality no tardaron en llegar. Una de estas vino por parte de la exparticipante de «Gran Hermano Chile», Viviana Acevedo, que, a través de sus redes sociales, se fue con todo en contra de Ramírez.

Bajo este punto, la exparticipante expresó en su cuenta de «X»: «Estoy full ayudando a Viña, pero… ¿Por qué tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto».

A lo que posteriormente agregó: «Le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió, nunca desistió, ¡sépanlo!»

«Necesitaba decirlo, sorry not sorry», cerró finalmente la propia Viviana Acevedo, evidenciando que no le sorprendió ni un poco la detención del mencionado Sebastián Ramírez.