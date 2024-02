Incendios forestales en Valparaíso: Coordinadora Social Shishigang se hace presente con increíble show de apoyo para los afectados

Sebastián Riffo, integrante de la Coordinadora Social Shishigang, fue uno de los tantos entrevistados que tuvimos en RadioActiva frente a los incendios forestales de Valparaíso. Mismo que dejó caer el tremendo apoyo que entregará la organización como ayuda para los afectados.

El representante estuvo presente en el Portal del Web, en donde, durante su conversación con JL Godoy, explicó que la reconocida organización estará presente nuevamente de cara una catástrofe nacional. Algo que ya han hecho en ocasiones anteriores.

Desde puntos de acopio, hasta un show solidario

En un inicio, Sebastián explicó que la coordinadora social estará realizando puntos de acopio para recibir aportes por parte de la gente. Mismo que está trabajando desde el pasado domingo 4 de febrero en Puente Alto, específicamente en la calle Luis Barros Borgoño 394.

Con respecto a los horarios, la voz de la coordinadora expresó lo siguiente: «Estamos desde las 4 de la tarde, hasta las 21 horas. Partimos ayer y vamos a finalizar el día jueves».

Otro importante punto que mencionó Sebastián, es la ayuda que buscan entregar a los afectados por los incendios forestales en la región de Valparaíso. «Estamos recibiendo agua, alimentos no perecibles y pedimos que tengan mucha atención en el momento que se organicen los alimentos no perecibles. Que tengan el cuidado de revisar las fechas de vencimiento, que la bolsa o los paquetes vengan en buen estado, porque nos hemos topado con muchos alimentos que no están en fecha».

Además, agregó que no se encuentran recibiendo ropa. Sin embargo, con respecto a los útiles de aseo personal, estos son más que bienvenidos.

Finalmente, Sebastián dejó caer que la Coordinadora Social Shishigang contará con un gran show centrado en los afectados por los incendios forestales. «El jueves vamos a finalizar la campaña con un evento masivo en la comuna de Puente Alto, cerca de la Plaza de Puente Alto».

Con respecto al horario del show, este tendrá lugar entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Además, Sebastián mencionó algunos de los nombres que se podrán ver. «Pablo (Chill-E), está confirmado Gino Mella, el Marcianeke. Además de algunas chicas del rap nacional y varias sorpresitas más».

Como último punto, agregó que «el evento es abierto a todo público, pero sí vamos a estar pidiendo la cooperación de alimentos no perecibles».