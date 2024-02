Monserrat Álvarez protagoniza furioso momento en vivo contra conductora venezolana: «Tú lo dices porque eres chilena»

El matinal de CHV, «Contigo en la Mañana», contó con un duro cruce protagonizado entre una conductora venezolana y la panelista Monserrat Álvarez.

La situación que tuvo lugar después de que la mujer evidenciara su molestia ante lo difícil que es obtener una licencia para conducir en Chile. Asegurando que en sus más de 4 años viviendo en el país, el sistema no había servido para lograr la obtención del documento.

Bajo el punto anterior, la mujer acusó que «el país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación a derecho. No es que yo no quiera, sino que me piden demasiados documentos”.

Bajo esta línea, mencionó que no ha podido validar su título de cuarto medio obtenido en Venezuela (bachillerato), el cual es uno de los requisitos para obtener la licencia.

El enojo de Monserrat Álvarez

Tras la declaración anterior, la periodista intervino directamente sobre el tema. «Ahí hay un error, porque tu licencia la puedes usar durante tres meses como turista, pero no puedes manejar con una licencia de conducir venezolana durante muchos meses”, explicó.

Fue aquí cuando la mujer le explicó a Álvarez que la conducción es su principal fuente de ingresos, asegurando que sin su auto, el pago se sus cuentas se volvería un problema.

“Yo trabajo independiente. Yo tengo mis registros y pago impuestos, esto no es venta ilegal, mi problema es la licencia de conducir y que me pide muchos documentos para obtenerla. La otra opción que me dan es sacar otro cuarto medio acá, después de que uno es profesional”, aseguró.

Incluso, mientras hablaba, la conductora dejó caer su molestia con el actual Gobierno. Esto después de que Monserrat Álvarez expresara: «Tú estás súper enojada con Chile…».

«Lo reconozco, estoy enojada con Boric porque desde que está en el gobierno todo se complicó, las ventas se cayeron y yo no me voy a callar. Si quiere Boric, que me deporte», respondió la venezolana.

En la misma conversación, la periodista del programa le propuso a la mujer la idea de obtener el cuarto medio en Chile, asegurando que esto era más rápido que esperar los documentos desde Venezuela. «Si quieres la licencia, vas a tener que seguir las reglas del Estado chileno. Tienes que estudiar online en el plan del Mineduc, cuatro meses, para rendir un examen libre. Has tenido cuatro años para hacer esto», le recalcó.

Una situación que molestó mucho más a la conductora. «Tú lo dices porque eres chilena». Generando una nueva respuesta de Monserrat, quien le mencionó que «hay chilenos que no tienen cuarto medio…”.

Según consignó ADN, la situación terminó con el último descargo de la mujer, quien aseguró que: «No pueden ser los mismos requisitos porque nosotros vinimos con condición de refugiados. Yo salí obligada de mi país o si no estaría allá, conduciendo en mi tierra. No estoy de acuerdo contigo”.