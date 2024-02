Naya Fácil responde a las críticas durante su ayuda en la Quinta Región: «Me da rabia…»

No se puede negar que la labor solidaria que ha realizado Naya Fácil en el contexto de los incendios que han golpeado la Quinta Región ha sido de primer nivel. La influencer desde el sábado se ha organizado con sus seguidores entregando alimento y materiales esenciales. Además, mediante su campaña ha logrado reunir millones de pesos para ayudar a los damnificados por la catástrofe.

A través de sus redes sociales, la joven ha estado publicando sus salidas a terreno con su equipo. Además de las compras y todas las actividades que tengan que ver con ayudar a los afectados.

Las palabras de Naya Fácil luego de ser criticada

Pese a todo el esfuerzo de Naya, las críticas no tardaron en llegar. Y últimamente fue debatida y cuestionada por tomarse un descanso en un local de comida de una bencinera. Por lo que se expresó de manera molesta: «Qué rabia la media volá. Yo del sábado que no descanso y muchos del grupo no descansan desde el sábado», fueron sus palabras.

«Me vienen a webi… porque vinimos a una Copec a comer un pan que comemos de las 10 de la mañana, estuvimos todo el día a full. Más encima webean por algo tan mínimo, pélandome a mí con mi hermana», agregó la influencer.

«Mínimo de piedad, yo del sábado que ando en el supermercado y eso es mi problema, pero un poco de sentido común, o sea, si tú fuiste a tu casa, dormiste y comiste cómodamente. No tienes derecho a webiar a alguien que no ha parado en cinco días y se quiere comer un pan», siguió comentando la joven.

Para concluir, Naya dijo que: «Ni los que han estado a full piensan eso porque andan en las mismas. Ya que no fueron a su casa tampoco».