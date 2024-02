Naya Fácil reveló el inconveniente que le dificulta su candidatura a Reina de Viña 2024

Hace unos días, se reveló el largo listado de postulantes a embajadores en el marco del Festival de Viña 2024. Una de las más queridas por el público, es sin duda Naya Fácil, que anunció este martes su candidatura como reina para el certamen. En poco tiempo, sus emocionados seguidores la apoyaron y le desearon el mejor de los éxitos en la competencia por el trono de embajadora del Festival de Viña 2024.

A través de sus redes sociales, Naya Fácil transmitió su felicidad y entusiasmo con la ciudad jardín, comentando que: «Tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña. He ido a Viña en sus buenos momentos y en sus malos momentos»

Además, de manera graciosa expresó sus planes a futuro. «Miren, esta es una escalera. Primer peldaño, vamos por el reinado de Viña. Segundo peldaño, vamos por ser alcaldesa de Maipú. Tercer peldaño, presidenta de Chile», fueron sus palabras en modo de broma.

La dificultad que aconteció luego de su postulación

Sin embargo, el optimismo de la noticia se vio algo opacada, cuando la influencer se dio cuenta de un detalle que obstaculiza su postulación para el título. Ya de manera más formal, confesó: «Tengo un pequeño inconveniente, yo pensé que como la cuestión ahora se llama embajadores de Viña del Mar y no Reina de Viña del Mar, no había piscinazo».

«¡Bajen todo! Clases de natación ahora ya. Chiquillos, hay piscinazo… ¿Qué piscinazo? Yo no sé nadar», agregó.

En este contexto, el pequeño percance significaría un desafío para la influencer, ya que el famoso piscinazo es una tradición en esta clásica competencia. Sin embargo, Naya se lo tomó con su característico sentido del humor y afirmó que: «Esto no es chiste, es en serio, yo no sé nadar, ni a lo perrito, nada. Yo cuando me meto no sé flotar, me voy a fondo».

Para concluir, Naya anunció que se encontraba en búsqueda de clases de natación para «aprender a nadar en una semana». Además, agregó que: «pago lo que sea, pero necesito aprender a nadar, ahora ya», según consignó ADN.