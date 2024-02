Nico Solabarrieta deja a todos en shock tras momento de furia en Tierra Brava: «Que nadie me venga a hablar porque estoy…»

Durante el más reciente capítulo de Tierra Brava, las nominaciones terminaron marcando por lo sorpresivas que fueron y los nombres que se deberán enfrentar en la próxima competencia.

Fue tras las votaciones que se pudo conocer a la tercera persona que competirá por quedarse en el programa. Punto en el cual se dejó caer que Guarén, Luis Mateucci y Jhonatan, se tendrán que enfrentar en la próxima prueba de salvación para conocer al eliminado.

Tras conocer a los tres nominados, Nico Solabarrieta se mostró más que molesto. Dejando caer que la situación era totalmente dispareja, argumentando que no era justo enfrentar a dos hombres contra una mujer.

El descargo de Nico Solabarrieta

Bajo el punto anterior, Nico no se guardó su molestia al respecto. “Se me cruzaron los cables en mala, ahora sí que sí. Para que veas quiénes son tus amigos de verdad y quiénes no. ¿Cómo son capaces de tirar a Mateucci contra ti? Es como si mañana quedara la Botota y nominaran a Fabio, es criminal. Que nadie me venga a hablar porque estoy hirviendo. Son varios de acá los que no se mojan el c…”, dejó caer, demostrando su rabia al respecto.

Por su parte, Miguelito le preguntó a al participante respecto a su voto dirigido para Botota y si este le había generado algún enojo. «Sí me voy a enojar con la gente que trata con tanto cariño a la Guarén y que a la hora de salvarla le dieron la espalda. Eso me molesta”, respondió al respecto, haciendo una clara crítica a sus compañeros.

Por otra parte, Shirley se vio un tanto dudosa con la actitud de Nico Solabarrieta, tras la nominación de Guarén en Tierra Brava. «No le creo nada a Nico. Se come con los ojos a media casa”, dejó caer la peruana. A lo que Arturo, respondió: “Yo no me di cuenta”, mencionó.

Finalmente, fueron Luis Mateucci y Jhonatan quienes dejaron caer las últimas críticas, las cuales fueron dirigidas en contra de quienes los nominaron a ellos.“Lo único que me gusta de este quilombo es que calzó para desarmar este grupo que pensó que eran todos amiguitos”, fue la reflexión final de Mateucci.