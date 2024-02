¿Palito para Rai? Cony Capelli publica enigmático mensaje en su Instagram

Durante la noche del pasado sabado 10 de febrero, se llevó a cabo el evento “Noche de combos”. Aquí diferentes rostros famosos nacionales e internacionales, se reúnen para realizar peleas amistosas de boxeo.

Entre los invitados se encontraban los ex participantes de Gran Hermano Chile, Raimundo Cerda y Jorge Aldoy. Ambos mostraron su preparación en redes sociales, días previos al evento, generando grandes expectativas en los usuarios.

Finalmente la pelea se llevó a cabo en el Teatro Caupolicán, donde el gran triunfo se lo llevó el actual pololo de Skarleth Labra. Sin embargo, para muchos espectadores y usuarios el triunfo no fue legítimo, debido a que ambos dieron ‘abrazos’ en lugar de golpes durante la pelea.

Ahora, algo que sin dudas hizo estallar las redes sociales fue el particular comportamiento de Raimundo al perder. Siendo este mismo gesto lo que habría impulsado a Cony Capelli a publicar una particular historia en su Instagram.

El palo de Cony Capelli para Raimundo Cerda

Posterior a la pelea, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Los comentarios en redes sociales fueron desde el desempeño de ambos en el ring hasta su actitud posterior al encuentro.

Rápidamente en redes sociales, diferentes usuarios señalaron la cara de pocos amigos que tuvo Raimundo cuando se anunció el triunfo de Jorge. Muchos señalaron la evidente frustración, no solo después de haber perdido, sino que durante el resto de la noche.

Ahora bien, la ganadora de Gran Hermano al parecer se sumó a las críticas mediante su perfil de Instagram. Tomando en cuenta que Cony Capelli, mantiene una fuerte amistad con Jorge Aldoy y no se abstuvo de mostrar su apoyo, tampoco lo hizo al criticar la reacción de Raimundo.

La bailarina escribió: «En la vida hay que saber ganar y hay que saber perder también».

Frase que sin duda muchos interpretaron como un palo para Raimundo. Sin embargo, este habló con el medio Página 7, asegurando que se tomó bastante bien el triunfo de sus contrincante en la ‘Noche de combos’.

“Estoy contento con el trabajo que se hizo por detrás. Fue una buena pelea, no sé qué pasó al final, yo creo que me ganó un poco la puesta en escena, porque el trabajo se hizo”, comentó.

“Esto te hace más fuerte. Sentí que me lleva a la pelea en algunos rounds, pero me ganaron otras cosas. Me ganaron un poco la cabeza, podría decir en este minuto. Pero vamos a seguir más fuerte que nunca”, agregó.