Pedro Pascal se llevó el premio a Mejor Actor en una Serie Dramática en los SAG Awards 2024

El destacado actor chileno, Pedro Pascal, conquistó los SAG Awards 2024 al llevarse el premio en la categoría «Mejor Actor en una Serie Dramática». Su impactante interpretación en la exitosa serie de HBO, «The Last Of Us», lo impulsó a llevarse el galardón.

En una competencia reñida, Pascal superó a talentosos contendientes como Billy Crudup por «The Morning Show» y los actores de «Succession», Brian Cox, Matthew Macfadyen y Kieran Culkin. Recordando que con este último mantiene una rivalidad amistosa, así lo dejaron claro cuando Culkin se quedó con el Globo de Oro.

¿Pedro Pascal recibió su premio borracho?

Al subir al escenario para recibir su merecido galardón, Pedro Pascal no solo demostró su habilidad actoral, sino también su autenticidad y sentido del humor. Visiblemente emocionado y entre risas, confesó: «Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme», revelando su nerviosismo ante la ocasión.

El actor, conocido por su papel como Joel Miller en «The Last Of Us», continuó expresando su gratitud hacia su familia y los ejecutivos de HBO, la plataforma que llevó a la pantalla esta exitosa serie. Pascal agradeció a quienes lo apoyaron en su travesía actoral, pues destacó en su discurso que: «no tengo habilidades, no tengo otros intereses».

La victoria de Pedro Pascal en los SAG Awards 2024, no es su primer galardón por su destacada actuación en «The Last Of Us» este año. Recordemos que en los pasados People’s Choice Awards, Pedrito también se posicionó como el ganador al premio “Estrella Masculina de Televisión en 2024”.

Puedes revisar el momento en que ganó el premio aquí: