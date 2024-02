Pedro Pascal se lleva importante premio durante los People’s Choice Awards 2024

Durante la noche del 18 de febrero se celebraron los People’s Choice Awards 2024, las premiaciones en reconocimiento a los artistas favoritos del público. La misma gente elige a su nominado favorito en cada categoría a través de votaciones en línea para determinar estos premios.

En esta edición, el premio a la «Actor de Televisión del año» se la llevó Pedro Pascal. Esto, gracias a su tremenda interpretación como Joe Miller en la premiada serie de HBO, The Last of Us.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Pedrito compite por una categoría similar. En los Golden Globes, los Premios Emmys y los SAG Awards, Pascal fue nominado por distintos premios por esta misma interpretación. Pero en las tres ocasiones lo perdió contra Kieran Culkin por su papel como Roman Roy en Succesion.

Durante este tiempo, tanto Pedro como Culkin se lanzaron chistes entre ellos en sus discursos. Desde el «Jódete Pedro» de Kieran, al «Kieran Culkin me sacó la cresta» del chileno, la rivalidad entre actores era conocida por todos.

Pero esta ocasión, Pedro Pascal por fin se llevó un premio a su increíble rol, pero no compitió contra su rival.

Pedro Pascal no pudo asistir a la premiación

Los nominados al premio fueron Chase Stokes de Outer Banks, Jason Sudeikis de Ted Lasso, Jeremy Allen White de The Bear, entre otros. Pero a pesar de su competencia, Pedrito arrasó con todos.

A pesar de esto, el actor chileno no pudo asistir a la premiación, ya que se encontraba grabando la segunda temporada de The Last of Us, desde Vancouver, Canadá. Aun así, mandó un video dando las gracias.“Agradezco la fortuna de haber sido elegido por los creadores del show… No tendríamos un show, sino fuera por los fans y queremos siempre darles lo que quieren. Mi mayor gratitud para ustedes”, dijo, según consignó Publimetro.

Tras el anuncio de su victoria, Pedro Pascal subió a su Instagram una historia de agradecimiento que dice, «Gracias a los Fans!!!», con una foto de él y su premio.