¿Quién es Paola Salas? La hija de Álvaro Salas que se encontraría viviendo en situación de calle

A través de sus redes sociales, la reconocida periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, compartió una noticia que impacto a todos sus seguidores, donde reveló que la hija del humorista Álvaro Salas, de nombre Paola, estaría en situación de Calle, específicamente en Viña del Mar.

El reporte apareció en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó la periodista mediante sus historias de Instagram. En ese contexto, la comunicadora reveló detalles sobre la actual situación de Paola, hija de Álvaro Salas.

No olvidar, que la joven fue reconocida legalmente por el humorista en al año 2018, sin tener que recurrir a tribunales, según consignó ADN.

«Él es un buen padre en el aspecto de que monetariamente siempre me ha ayudado. Pero afectivamente no lo es», fueron las palabras de Paola hace un tiempo en el ex programa de Chilevisión, Primer Plano.

¿Quién es Paola Salas?

Paola Salas es hija de Álvaro Salas y actualmente tiene 39 años. Además, hay más información acerca de ella en estos últimos 6 años, desde la última aparición que tuvo en pantalla.

De hecho, tampoco se sabe la razón por la que llegó a esa inestable situación en la que se encuentra.

Todo comienza en el año 2018, cuando Paola fue al ex programa de Chilevisión, «Primer Plano». En ese momento le pidió a Álvaro Salas, que la reconociera como su hija. Eso sí, confesó que el comediante se hacía cargo monetariamente, pero necesitaba su apellido paterno legítimo. Según consignó Encancha.

En este contexto, esta situación estuvo en la palestra de los contenidos mediáticos, ya que meses antes del escándalo con su hija, Álvaro Salas había sufrido una demanda por parte de Soledad Rodríguez, donde se le exigía aceptar la paternidad de un hijo que tenían en común.

Finalmente, la justicia declaró a los dos como hijos compatibles con Álvaro Salas.

“Ahora soy reconocida como Salas, pero no quiero hablar de eso. Me quedo con lo que está haciendo Matías (hermano), yo también fui modelo, así que me fascina. Se nota que la sangre Salas es de modelos”, declaró Paola, en aquel entonces a La Cuarta.