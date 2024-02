Periodista asegura que hija de exitoso humorista chileno estaría viviendo en situación de calle

A través de sus redes sociales, la reconocida periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, compartió una noticia que impacto a todos sus seguidores, donde reveló que la hija del humorista Álvaro Salas, de nombre Paola, estaría en situación de Calle, específicamente en Viña del Mar.

El reporte apareció en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó la periodista mediante sus historias de Instagram. En ese contexto, la comunicadora reveló detalles sobre la actual situación de Paola, hija de Álvaro Salas.

No olvidar, que la joven fue reconocida legalmente por el humorista en al año 2018, sin tener que recurrir a tribunales, según consignó ADN.

«Él es un buen padre en el aspecto de que monetariamente siempre me ha ayudado. Pero afectivamente no lo es», fueron las palabras de Paola hace un tiempo en el ex programa de Chilevisión, Primer Plano.

Paola Salas en la actualidad

Según lo indicado por Cecilia Gutiérrez, en los últimos cinco años la vida de la hija del comediante ha experimentado un radical cambio. Además, aprovecho de compartir una imagen de Paola a las afueras de una panadería de la quinta región. Asimismo, la periodista comunicó que en la actualidad Paola se encuentra viviendo en situación de calle en Viña del Mar. Luego de haberse dedicado por un tiempo al modelaje.

La desconcertante noticia fue informada a la periodista de espectáculos por un vecino del barrio Miraflores, en Viña del Mar, quien fue el que informó que Paola estaría instalado afuera de un negocio del sector pidiendo ayuda monetaria.

«Me enteré por un vecino del barrio Miraflores en Viña. Porque ella se pone afuera de una panadería a pedir plata», comentó Cecilia Gutiérrez a TiempoX.

Para concluir, ante la consulta sobre la reacción de Álvaro Salas frente a la complicada situación, la periodista aseguró que no tiene información respecto al tema.