Nico Solabarrieta reveló en Tierra Brava que sufre complicado problema de salud ligado con el cáncer

La relación entre Nico Solabarrieta y Guarén sigue aumentando en cuanto a la confianza que existe entre ambos. Una situación que constantemente se ve reflejada en lo que se puede ver a través de la pantalla.

Lo dicho anteriormente se pudo corroborar en el más reciente episodio del programa Tierra Brava. En donde el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara soltó uno de sus mayores secretos para su pareja, generando un impacto inmediato.

Nico Solabarrieta se sinceró con Guarén

Fue en una íntima conversación que tuvo lugar en el patio de la casa, donde Nico comenzó contándole a Guarén la actual vida que tiene, tras lo que fue su paso por el fútbol. “Este último tiempo he estado muy carretero, saliendo mucho, porque empecé los 20 a los 26. Toda mi vida antes me lo pasé viajando, tratando de jugar, buscando clubes, y cuando me retiré, en mayo, me di cuenta de que podía hacer todo eso».

Posterior a esto, fue cuando el exfutbolista habló acerca del delicado problema de salud que hay en su vida, confirmando que se debe mantener alerta por un tumor cancerígeno. “Cuando me encontraron el tumor nunca le tomé el peso, estaba más preocupado de cuándo me iba a recuperar para volver a trotar en la trotadora. Por el momento estoy bien, me tengo que chequear cada 6 meses… puede volver, pero espero que no”, expresó.

Después de la confesión de Nico Solabarrieta, Guarén le preguntó a su pareja respecto al cáncer, a lo que el exfutbolista respondió de forma clara. «Para mí el cáncer es una enfermedad de la emoción. Creo que la emoción que más me afectaba en ese momento todavía está, pero aprendí a vivir con eso”.

Sin embargo, toda la confianza se perdió después de que el burro de la casa llegara para robarles la almohada y arruinar el momento. «Es bizarra esta h… ¿Qué hace un burro con una almohada?”, finalizó el participante de Tierra Brava, entre risas.