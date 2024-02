Devolución masiva de lentes Apple Vision Pro: Estas son las razones

El pasado 2 de febrero del 2024, Apple lanzó sus lentes Vision Pro, una «computadora espacial», como los llama la compañía. Se trata de tecnología de realidad aumentada, es decir, permiten ver todo nuestro entorno real a la vez que muestran algo de información sobrepuesta en los cristales de estos lentes.

La tecnología que tienen estos lentes parece ser sacada del futuro. Tienen sistemas para ser controlado tanto con la voz, con los ojos o incluso las manos, sin el uso de ningún control. Además, puedes elegir si quieres ver el entorno real, o bloquearlo, con tal de estar más inmerso en el mundo virtual.

Pero a pesar las increíbles capacidades que tienen los lentes, hay varios usuarios que han quedado insatisfechos con los Apple Vision Pro. Es más, hay muchos que han terminado devolviendo sus gafas por no cumplir con sus expectativas. Entre ellos, algunas caras del mundo de la tecnología han compartido sus motivos para devolverlas, a través de X.

El fundador de NP Digital, Neil Patel, admitió que los lentes le sorprendieron, pero aun así los devolvió. En los motivos que dio en la red social, comentó sobre el peso del equipo, el dolor de ojos y cabeza, y el tamaño del equipo. A pesar de eso, el empresario asegura que es el futuro, pero le falta tiempo.

I bought the Apple Vision Pro and even though the technology is amazing… I returned it.

It is the future (and the hardware is great)…

So why did I return it?

Well, there are a few reasons.

1. It’s heavy… wearing it on your head, no matter which of the two straps you wear,…

— Neil Patel (@neilpatel) February 5, 2024