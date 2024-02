Periodista acusó a Diego Urrutia de impedir que grabara su show: El comediante contestó

En los últimos días, el nombre de Diego Urrutia ha sido bastante polémico, esto debido a las acusaciones de un periodista. Hecho que ocurrió después de una presentación del humorista en el Festival Nacional El Camarón, en la comuna de Freirina.

Según cuenta el periodista, trabajador del medio local Gonza TV, confesó que le prohibieron filmar la rutina de Urrutia. Y como si no fuera poco, le obligaron eliminar las tomas que habría logrado grabar.

«Estoy molesto, no podemos permitir que artistas se crean estrellas, no le permitan a los medios de comunicación mostrar una rutina, ¿qué daño le hacemos? Si gracias a nosotros están donde están», fueron sus comentarios, sin filtro.

«Nos hicieron borrar el material y apagar los micrófonos por Diego Urrutia», agregó.

La respuesta de Diego Urrutia

En ese contexto, el programa «Que te lo digo» se contactó con el comediante para que contara su versión del acontecimiento.

«No quiero hacer una polémica de esto, porque es una muy mala. Además, no quiero arruinar al medio que hizo todo esto, porque nosotros siempre, antes de cerrar los contratos e ir a los shows, pedimos no transmitir la rutina. En general, todos los comediantes hacen eso, cuidan su trabajo», fueron sus palabras en modo de defensa.

Además, agregó que una «persona empezó a grabar, cosa que no se podía».

Para concluir, Diego Urrutia comentó que «Cometió una infracción, quizá él no sabía, pero por contrato, desde mucho antes, eso ya estaba estipulado. Esta persona no lo entendió o no sé, y ahí empezó a alegar. De hecho, el mismo alcalde fue a decirle que no se podía» cerró el humorista.

Recordar que Diego Urrutia, se presentará el día de hoy en el Movistar Arena en el evento solidario «Juntos Chile se Levanta».