Naya Fácil entregó potentes declaraciones a TVN sobre la encerrona que sufrió: «Temí por mi vida»

Tras la violenta encerrona que sufrió Naya Fácil, la joven realizó un punto de prensa en donde habló con TVN durante el matinal «Buenos días a todos».

«Eran alrededor de 5 jóvenes, adolescentes todos, de entre 13 a 16 años y no pude ver el rostro de nada«, explicó la influencer a los periodistas, según consignó Página 7.

En base a lo que narró sobre lo que le sucedió, los asaltantes querían llevarse sus joyas, que pensaban que era de oro. Ella explicó que no tuvo ningún problema con hacerlo, ya que «yo no ocupo nada de marca, ni tampoco andaba con dinero en efectivo».

“Les dejé las llaves para que se llevaran el auto y no lo hicieron”, contó Naya, añadiendo que en vez de eso, le quitaron sus documentos y tarjetas.

Tras esto, destacó que los sujetos estuvieron cerca de 3 minutos intentando romper sus ventanas con un fierro. Esto gracias a que el auto de la influencer tenía láminas de seguridad que frenaron los golpes.

Los motivos de la encerrona

Nuestro querido Daniel Fuenzalida, que se encuentra ahora trabajando como reemplazo en el matinal, le preguntó a la joven por los motivos del asalto. Específicamente, cuestionó si el motivo tenía que ver con el dinero que ha recaudado para los damnificados de los incendios de la V región.

Naya Fácil descartó esta posibilidad sobre la encerrona, pero mencionó que de todas formas se encargó de bloquear todas sus tarjetas. Dijo que, originalmente, su plan era ir el mismo día a ver las casas prefabricadas para las víctimas de la tragedia.

Finalmente, entregó su teoría sobre el intento de encerrona, después de que una periodista le planteará el tema.

“Mi hermana me dijo que las intenciones de ellos era secuestrarme y yo igual lo vi de esa manera, pero intenté no ponerme a la defensiva. Si no que yo cooperé con todo lo que ellos me estaban pidiendo (…) Temí por mi vida”, dijo, según explicó el medio mencionado anteriormente.