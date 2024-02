Premios Grammy 2024: Aquí te dejamos la lista con los ganadores más destacados

Durante la jornada de este 4 de febrero, se realiza una nueva jornada de los reconocidos Premios Grammy. En este caso, celebrarán su 66.ª edición.

Con respecto a la ceremonia, esta tiene lugar en Los Ángeles, mientras que su conducción irá de la mano de Trevor Noah.

Pero esto no es todo, ya que los Premios Grammy 2024 también tendrán sus respectivas presentaciones. Dentro de las que destacan artistas como Dua Lipa y Billie Eilish. Aunque claro, puede que tengamos algunas sorpresas.

A continuación, te dejamos la lista de nominados para los Premios Grammy 2024, los cuales te actualizaremos en cuanto se conozcan a los ganadores en directo.

Grabación del año

Miley Cyrus – Flowers

Álbum del año

Taylor Swift – Midnights

Canción del año

Billie Eilish – What Was I Made For?

Mejor Artista Nuevo

Victoria Monét

Mejor interpretación pop solista

Miley Cyrus – Flowers

Mejor interpretación de pop de dúo/grupo

SZA Featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Mejor álbum de pop vocal

Taylor Swift – Midnights

Mejor Grabación Dance/Electronic

Skrillex, Fred Again.. & Flowdan – Rumble

Mejor álbum latino tropical

Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de Música Mexicana y Texana

GÉNESIS – Peso Pluma

Mejor Grabación Pop Dance

Kylie Minogue – Padam Padam

Mejor Canción Rap

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Mejor álbum Latin Pop

Gaby Moreno – X Mi (Vol. 1)

Mejor álbum Música Urbana

Karol G – Mañana Será Bonito

EN DESARROLLO…