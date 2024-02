¿Quién es Belarmino Parra?: El joven recolector que devolvió $27 millones

La historia de Belarmino Parra Álvarez ha dado la vuelta al país, y es que la teoría de que no queda gente honrada ha sido refutada con la noble acción del joven recolector de basura.

Por si no lo sabías, hace un par de días, mientras el hombre se desempeñaba como auxiliar tolvero recolectando residuos en el centro de Punta Arenas, se dio cuenta de un solitario bolso a las afueras de un pub del centro de la ciudad.

Sorprendido quedó al revisar el bolso, ya que estaba completamente lleno de billetes de 1o y 20 mil pesos. El monto total que había al interior eran $27 millones.

En este contexto, el trabajador le comento el hallazgo al chofer del camión. Al instante, llamaron a su supervisor con el fin de devolver el millonario bolso.

Asimismo, el hombre se dirigió a un cuartel policial e hizo entrega del dinero, donde contó todo lo sucedido.

¿Quién es el honrado hombre que devolvió el millonario bolso?

Padre de familia y recolector tolvero en Punta Arenas, Belarmino Parra Álvarez es sin duda el personaje del momento y su honrada acción debe ser ejemplo para todo el mundo.

En conversación con Itv Patagonia, el trabajador comentó que «es impresionante ver tanta cantidad de plata en el bolso. Nosotros tuvimos claro siempre devolverlo, es hacer lo correcto. Mi madre siempre me crio así, ser honrado, humilde. Me gusta ganarme las cosas con trabajo. Estas acciones demuestran que los recolectores no somos tan malos como dicen».

Además, Betty Álvarez, su madre, también dio declaraciones y se refirió a la crianza que tuvo Parra. «Nosotros somos personas humildes, yo he trabajado para sacar adelante a mis hijos, me siento muy feliz por lo que hizo mi hijo, ojalá siga así, y también mis nietos. Yo siempre les digo a mis nietos que las cosas que no son de ellos, no tienen que tocarlas y si encuentran algo deben regresarlo».