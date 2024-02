¡Terremoto en Mega! Revelan que fundamental rostro de Mucho Gusto se ausentará del programa por un mes completo

Se viene uno de los meses más potentes del año y los matinales como «Mucho Gusto» lo saben muy bien. Ya sea por las compras escolares, el ingreso a clase o la nunca deseada vuelta a la realidad, marzo es una de las temporadas en las cuales las noticias son más que fundamentales.

Para mala suerte de Mega, el canal deberá afrontar este potente mes sin una de sus principales figuras de su matinal. Pues recientemente se dio a conocer que se ausentará de cara a los complejos días.

La situación se le pone mucho más difícil al canal si pensamos que la guerra por el rating matutino está constantemente variando, por lo que los rostros principales son fundamentales a la hora de hacer un buen trabajo.

Por esto, la señal televisiva deberá moverse con velocidad para lograr afrontar las duras fechas que se vienen, sin una de sus más grandes estrellas.

¿Quién dejará Mucho Gusto durante todo marzo?

Fue gracias a una reciente filtración que llegó por parte de Luis Sandoval en el programa «Que te lo digo», donde anunciaron que José Antonio Neme le dirá adiós al matinal durante el mes de marzo, debido a un presunto «estrés laboral».

«No da más, está cansado e incluso está más delgado. Se le ve que está ojeroso, que no da más en pantalla. Él requiere un respiro y eso es lo que él me planeta ayer, cuando converso con José Antonio Neme. Dice ‘estoy súper cansado. No doy más’», mencionó en un inicio el periodista.

Posterior a esto, confesó que el comunicador le habría comentado su situación actual, por lo cual ya habría tomado la decisión.

«Me cuenta de forma exclusiva que estará un mes fuera de pantalla de Mucho Gusto y fíjense que justo en marzo, cuando comienza el cambio de programación, cuando los canales tiran toda la carne a la parrilla, cuando comienzan las nuevas temporadas, cuando llegan los panelistas nuevos. Cuando todo cambia, José Antonio Neme no estaría presente. Va a estar todo marzo fuera», concluyó.

¿Por qué se va?

Bajo la misma línea, FMDOS se contactó con fuentes cercanas a Mega, quienes confirmaron que el rostro no estará en el matinal por sus vacaciones.

Además de lo anterior, explicaron que las razones por las que el rostro pidió sus vacaciones, es por el exceso de carga noticiosa que tuvo recientemente. Descartando así que su salida fuera por «estrés laboral», pues sería solo una toma de vacaciones.