10 ideas para renovar el estilo de tus jeans

Los jeans son una prenda clásica, pero a la vez altamente personalizable ¿Tienes uno que te parezca aburrido y quieras personalizar? ¿O los que tanto te gustan ya están desgastados y descoloridos? Te damos algunas ideas para probar siguiendo las tendencias de esta temporada.

1. Experimenta con el dobladillo

Una de las tendencias de este año son los pantalones que muestran un dobladillo de varios centímetros, y puedes hacerlos tú misma, doblando la basta hacia el derecho de unos jeans que sean muy largos.

2. Úsalos rotos o desgastados

Amados y odiados, esta tendencia no desaparece. Si tienes pantalones con la mezclilla ya desgastada, no tienes por qué deshacerte de ellos, de hecho puedes romperlos un poco más. Pero para lograr una apariencia más elegante, es recomendable rasgar limpiamente en la zona de las rodillas y no en todas partes de forma aleatoria.

3. Dales un estilo único con parches

Si no te sientes cómoda usándolos rotos y gastados, pero quieres seguir conservando tus jeans, este año regresan los parches y ¡puedes hacerlos tú misma! Utilizar un trozo de algún otro pantalón, ponlo detrás del agujero y cose desde el interior hacia arriba y a lo ancho del espacio. Si no quieres coser tanto, puedes usar pegamento para textiles o aprovechar la oportunidad para usar un parche bordado.

4. Haz tus jeans metalizados en casa

Si te tincan los jeans metalizados, pero no quieres arriesgarte comprando uno, puedes probar haciéndolos en casa. Esta tendencia, que continúa en 2024, puede conseguirse usando papel aluminio para telas y una plancha.

5. Prueba las pinzas y pliegues

Igual que los pantalones formales, los pliegues hechos cuidadosamente al medio de la pierna son tendencia para esta temporada. Esta línea recta sobre la tela agrega contorno y un aspecto más elegante.

6. Vuelve a usar acampanados

Siguiendo la estética de los años 70, los pantalones acampanados siguen de moda y también puedes adaptarlos tú misma. Utilizando la tela de algún pantalón que ya no puedas salvar, reutilízala para para agrandar la parte inferior de tus jeans y lograr este estilo vintage.

7. Llena tus jeans de remaches rockeros

Los remaches tienen una doble utilidad cuando se trata de jeans, ya que son utilizados para sujetar la tela, pero también ayudan a decorar la prenda, añadiendo un toque más audaz y rockero prácticamente atemporal. Así que puedes personalizar tus pantalones con remaches o tachuelas en laterales, cintura o siguiendo un diseño especial.

8. Conviértelos en una galería de arte

Si lo que buscas es algo aún más personal, puedes utilizar pintura para telas y crear tus propios y exclusivos diseños. Los estampados están full tendencia, principalmente por el colorido “estilo de chica portuguesa” que ha arrasado en las redes sociales y que apuesta por los colores llamativos y la mezcla de estampados y texturas. Prueba con los colores, patrones y estilos que más te gusten.

9. Practica con los bordados

Al igual que el estampado, los bordados también pueden darle el toque de color a tus jeans. Flores en bolsillos y cintura, hilos de colores alrededor de los bolsillos traseros e incluso bordados en el pantalón completo pueden hacer de tus jeans una prenda única.

10. Deshilacha las bastas

Con esto, tus jeans ganan un detalle más moderno y no necesitas dedicarle tanto tiempo para lograrlo. La clave: medir bien antes de cortar la basta original para que te quede bien de largo. Solo necesitas tijeras y un descosedor.

¿Se te ocurren más ideas? ¡Atrévete a probarlas! Expresa tu creatividad y personalidad. Quizás incluso crees una nueva tendencia.