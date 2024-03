Auditora realiza impactante denuncia contra reconocida red de jardines chilenos durante «El Show de la Tencha»

El pasado 7 de marzo, en lo que fue un nuevo capítulo de «El Show de la Tencha», nuestra vieja querida recibió un llamado que la impactó de manera inmediata.

Resulta que una reconocida red de jardines nacionales fue denunciada al aire por parte de la propia auditora. Situación que tuvo lugar después de que no le pagaran su sueldo por más de un mes.

El llamado que marcó el capítulo

Desde el primer minuto, se evidenció que la mujer estaba con una clara molestia. Razón por la cual nuestra Hortensia Salvaje no tardó en consultarle sobre el tema.

“Llevo tienpo trabajando en una empresa y, a la fecha que estamos, todavía no nos pagan los sueldos”, dejó caer la auditora inicialmente. A lo que posteriormente agregó: “Una pregunta y no hay respuesta”.

Con respecto a las deudas, la mujer aseguró que deberían haberle pagado el último día hábil del mes, algo que, obviamente, no ocurrió.

“Es algo que estoy viviendo yo, mi compañera y muchos centros”, aseguró la trabajadora, reflejando su clara molestia.

Un problema constante

A medida que el llamado avanzó, la mujer reveló que se trataba de «los jardines Vitamina», los que tendrían los mismos problemas en distintos recintos.

“Esto lleva casi un año ya. No tengo cotizaciones pagadas, no tengo nada pagado”, agregó, demostrando la cantidad de tiempo que lleva luchando contra el problema.

Con respecto a la manera en la cual ha logrado llevar la situación, explicó que “me arreglo con el sueldo de mi esposo, hasta que le paguen a él. El fin de semana vendemos pan amasado”.

El problema de la red de jardines infantiles era tan grande, que incluso, a pesar de que en el recinto de la auditora hay capacidad para 60 niños, actualmente hay cerca de 15, «porque a todos los niños se los han llevado los papás”

El descargo de la trabajadora

Durante el llamado, nuestra Tencha le dejó un espacio a la auditora para realizar sus descargos. «Le digo a la gente que es dueña de ‘Vitamina’, que se ponga la mano en el corazón y piensen en la gente que tienen trabajando, que tienen familia”, mencionó entre lágrimas.

“Queremos que nos paguen nuestros sueldos, porque al final, por eso salimos de la casa”, agregó, mencionado también que “yo tengo una chiquitita de 4 años, saliendo al colegio”

A pesar del claro temor de la auditora, no tuvo miedo en dar a conocer la denuncia. «Yo sé que a lo mejor esto me va a perjudicar a mí, pero la verdad me da lo mismo», dijo con una clara frustración.

Tras ser consultada respecto a sus razones para no renunciar, mencionó que, según lo que le dijeron, «si uno se va de acá, no te pagan tu finiquito».

Finalmente, agregó la alta cantidad de dinero que le debían. «De este mes me falta mi sueldo y cubrí 3 turnos en otro jardín en enero, que todavía no me lo pagan».

El hecho causó una gran polémica y terminó recibiendo distintos por parte de los radioactiveros. Mismos que evidenciaron que la situación de los jardines Vitamina ocurrió con mucha gente más y que puedes revisar en el audio principal de la nota.