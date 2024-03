¿Christell al nuevo reality? Jhonatan Mujica le aconseja que viva esa «experiencia»: «Nos cag… de la risa»

Ya son varios los participantes que han confirmado su presencia para el nuevo reality de Canal 13, esto a puertas de la recta final de Tierra Brava.

Jhonatan Mujica, modelo y competidor de Tierra Brava, reveló las posibilidades de que su prima, la cantante Christell Rodríguez, entre a «¿Ganar o Servir?», nuevo reality de la casa televisiva.

Todo esto, sucedió en conversación con Eva Gómez, a través de su programa web, «El Pódcast de Eva». Donde el modelo confirmó que está haciendo todo lo posible para motivar a la artista, y de que esta manera, tenga una vivencia inolvidable en la pantalla chica.

«Me encantaría entrar con ella a un reality», afirmó Jhonatan Mujica.

Además, agregó que: «Yo le dije, estuve hace una semana en un pódcast con ella, y le preguntaron sobre eso. Yo respondí: ‘Obvio que sí, tiene que entrar'».

Asimismo, mientras proseguía la charla, el modelo dijo «Si tú entras, yo entro, y te protegemos. Yo no dejo que nadie te toque, y nos cagaríamos de la risa. Sería muy joda, pasarlo bien» refiriéndose a lo que sería una entretenida experiencia con la cantante de «dubidubidu».

Por otro lado, reconoció que si se llega a dar «va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Pero por lo menos hay confianza».

¿Christell al nuevo reality de Canal 13?

Cabe destacar que hace unos días, la ex participante de «Rojo», reveló que la producción de Canal 13 la contactó, según consignó Página 7.

«A mí me mandaron un correo para el reality de ahora. Pero tampoco sabía si era real o no, así que no pesqué», comentó en una transmisión con el medio Prensa Chilena.

«No me dijeron para qué, sino que fue como: ‘Oye, somos de Canal 13 y te queremos para el reality nuevo’ y yo como ‘meh’, cerró en esa conversación.