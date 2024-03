Daniela Aránguiz anuncia live tras polémica acusación contra Jorge Valdivia y Maite Orsini

Daniela AránguizLa polémica no se detiene alrededor de Daniela Aránguiz. Esta mañana se viralizó un fuerte mensaje de la ex Mekano en contra de Jorge Valdivia y Maite Orsini, y recientemente anunció un live donde al parecer hablará del tema.

Tras su reparación, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz no han parado de lanzar dardos en redes sociales y medios de comunicación. A pesar de que ambos se encuentran con parejas actualmente, la polémica del quiebre continúa y parece tener para largo.

La ex chica Mekano decidió seguir echando leña al fuego, pues durante la tarde de este domingo anunció que hablará de todo. A través de sus redes sociales anunció que hará una transmisión en su cuenta de Instagram para revelar algunas cosas.

«Hoy en la noche voy a hacer un live para que todos me acompañen. Ustedes me conocen y saben que hago cosas muy impulsivamente y la gente no entiende por qué. He compartido mi vida, y este último tiempo más aún, así que hoy día en la noche les voy a explicar todo», señaló en el video.

«Quizás no entiendan por qué hago las cosas, hoy día se van a enterar todos porque me cansé. Una se aburre también po chiquillas. No puedes hacer todo sola, ¿cierto? Así que les voy a explicar todo hoy día en la noche. Ustedes saben que de repente hay que hablar para que la gente reaccione«, finalizó Daniela Aránguiz.

El polémico mensaje de Daniela Aránguiz

La ex de Jorge Valdivia compartió un directo mensaje en redes sociales. Aquí expresó fuertes acusaciones en contra de su ex y la diputada Maite Orsini.

«Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados«, escribió en primer lugar.

«Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente», agregó.

Si bien el registro fue borrado al poco tiempo del perfil de Daniela, algunos portales de farándula no tardaron en publicarlo.

Si quieres leer el mensaje completo publicado por Daniela Aránguiz entra al siguiente link: