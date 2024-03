«Es una perr…»: Daniela Aránguiz arremete sin filtro en contra de Maite Orsini y Jorge Valdivia

Este fin de semana las redes sociales estallaron, tras un nuevo encuentro entre Daniela Aránguiz y su ex pareja Jorge Valdivia. En esta ocasión Daniela no se contuvo y atacó con todo a su ex y a la actual pareja de éste, Maite Orsini, en redes sociales.

La ex participante de tierra brava utilizó sus redes sociales para descargar toda su furia en contra de la pareja luego de ver como ambos disfrutaban de su fin de semana. La ex del Mago, se refirió a la parlamentaria con fuertes palabras y acusó a su ex de abandonar a sus hijos.

¿Qué provocó la furia de Daniela Aránguiz?

Al parecer a la ex chica Mekano no le agradó para nada ver las constantes publicaciones de Maite Orsini, pues estas habrían detonado su furia. La parlamentaria utilizó sus redes sociales para compartir su fin de semana con Jorge Valdivia, llamando la atención de los usuarios y medios como es costumbre.

En las historias de Orsini, se pudo ver como en compañía del ex futbolista asistían a una clase de cocina vegana. Pues la diputada ha dejado en claro varias veces que su dieta no incluye carne, y está en contra del maltrato animal.

La serie de historias compartidas en el perfil de la diputada mostraban una foto de ambos con delantales de cocina. Además de otro par de historias donde se podía ver a Jorge Valdivia cocinando muy animado.

Al parecer este panorama no le hizo gracia a todo el mundo. Daniela Aránguiz lo dejó en claro con un resentido y fuerte mensaje en su Instagram.

Su fuerte descargo en redes sociales

La ex de Valdivia reaccionó rápidamente a la cita de la pareja, utilizando sus propias historias de Instagram. A través de estas escribió un texto detallado en contra de su ex marido y la diputada.

«Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados«, escribió en primer lugar.

«Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente», agregó.

«Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente«, acusó Daniela Aránguiz.

«Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó.

Si bien el registro fue borrado al poco tiempo del perfil de Daniela, algunos portales de farándula no tardaron en publicarlo. El portal malditafarandulaoficial, subió rápidamente la captura obtenida directamente del perfil de la ex Tierra brava.