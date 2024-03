Mon Laferte reflexiona sobre su futuro artístico: ¿Le dirá adiós a la música?

La reconocida cantante, Mon Laferte, ha dejado entrever la posibilidad de alejarse de la música en un futuro cercano. Desde México, donde actualmente reside, expresó que podría imaginar su vida sin dedicarse a la música y explorar otros caminos.

La cantante tuvo una entrevista con el medio La tercera, donde entregó algunos detalles sobre su carrera. Esto previo a su gira por Chile, «Autopoiética», que cuenta con fechas para Antofagasta, Santiago, Concepción y Viña del Mar.

«Yo me imagino, no sé si en diez años, pero en un futuro, no haciendo música, estudiando algo. O a lo mejor yéndome a un país donde nadie me conozca, trabajando en una librería, algo así», reflexionó durante la entrevista.

Recordemos que la cantante cuenta con ocho álbumes publicados, siendo el último «Autopoiética», lanzado en noviembre del año pasado. A pesar de llevar una exitosa carrera tanto en Chile como a nivel internacional, la artista reveló aspirar a una vida más tranquila.

«Me gustaría en algún momento de mi vida tener una vida más tranquila, con horarios más definidos, no estar para arriba y para abajo, de gira», expresó.

Cabe mencionar que Monserrat Bustamante, no solo se dedica al arte en un sentido musical, pues también se destaca en la pintura. Siendo esto último una fuerte opción para dedicarse de lleno en un futuro.

En los últimos años, Mon Laferte ha explorado otras formas de expresión artística, como la pintura y la exposición visual. Además de su exitosa carrera musical, la cantante ha incursionado en la creación de murales y exposiciones de arte, demostrando su versatilidad y talento más allá de la música.

«También quiero estudiar algo. Que no sea de música. A lo mejor sí de arte. Algo distinto. Es algo que quiero hacer, pero no sé cuándo«, señaló la artista.

Además, Mon Laferte señaló que la vida puede traer cambios inesperados y que, aunque hoy tenga una idea clara de lo que quiere, eso podría cambiar con el tiempo. «Eso es lo que digo hoy. Pero la vida cambia», comentó.