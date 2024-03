«Decía que yo era chula, ordinaria»: El incómodo momento que protagonizó Pamela Díaz con Pangal Andrade

Recientemente, en un nuevo episodio del programa de YouTube, «Sin Editar», Pamela Díaz protagonizó un polémico momento con Pangal Andrade.

Esto ocurrió en la casa del chico reality ubicada en el Cajón del Maipo. Instancia en la que Pangal mostró su terraza, donde aseguró que hacía «carretes y asados». Ante esto, La Fiera le consultó por qué nunca la ha invitado.

«Porque… no sé«, respondió Pangal Andrade. Esto desencadenó que detrás de cámara alguien preguntara: «¿Te caía mal?».

Luego de esto, el chico reality lanzó una confesión que sorprendió a Pamela Díaz. «Sí, me caía mal, hasta que la conocí», señaló.

El incómodo cruce entre Pamela Díaz y Pangal Andrade

Luego de que Pangal Andrade confesará que en algún momento Pamela Díaz no le agradaba, La Fiera reaccionó rápidamente y recordó supuestos comentarios que el chico reality habría hecho en su contra. «Me pelaba, decía que yo era chula, ordinaria», expresó, mientras el deportista se reía de forma nerviosa.

Sin embargo, ante las acusaciones de La Fiera, Pangal negó haber realizado esos dichos.

De todas formas, Pamela Díaz dejó el tema atrás y se refirió a la percepción que tiene mucha gente sobre ella antes de conocerla.

«Suele pasar. A mí me da lo mismo, porque mucha gente me lo dice y después cuando me conocen y dicen ‘oh, la mina bacán’», señaló, según consignó ADN.

Es importante mencionar que Pangal Andrade será parte del nuevo reality de canal 13, «¿Ganar o Servir?». En este sentido, en conversación con Pamela Díaz también se refirió a los motivos que lo hicieron sumarse al nuevo espacio televisivo.

«Pa qué andamos con hue…, siempre me ha gustado la tele, desde chico (…) Cuando chico quería ser famoso», expresó.

Además, añadió «hice las filas para todos los castings». «Tenía una personalidad de mier… Era súper vergonzoso«, reconoció el deportista.