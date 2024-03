«No estoy para…»: Naya Fácil realiza inesperado anuncio sobre su participación en ¿Ganar o Servir?

Recientemente, a pesar de estar confirmada por Canal 13, Naya Fácil volvió a poner en duda su participación en el reality ¿Ganar o Servir?

Según consignó Publimetro, la decisión se debería a que la influencer no se encuentra preparada psicológicamente para enfrentar el encierro. Así lo explicó la misma joven a través de historias en su Instagram.

«Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo», partió indicando Naya Fácil.

Además, la reconocida joven señaló que actualmente se encuentra en una etapa, en la que está enfocada de su cuerpo e ir al gimnasio.

«No sé en qué momento pensé que meterme a la tele sería una buena oportunidad, ¿para qué? Si yo he hecho todas mis cosas solas desde muy chica. No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme, estoy viviendo una vida muy bacán afuera. Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar todo listo mi vida afuera como si me fuera a vivir a otro país… me tiene más estresada que la mier…», expresó Nata Fácil.

«Ando puro quejándome, ni siquiera me río, desde que me metí a esa hue… que estoy hasta acá. No sé porqué firmé eso siendo una mujer adulta y todo, tengo opción de decir, no sé en qué mier… me metí», agregó.

La multa que podría pagar Naya Fácil por bajarse de ¿Ganar o Servir?

Naya Fácil aseguró que está dispuesta a pagar una multa de 30 millones de pesos por incumplir su contrato con Canal 13 para cuidar su salud mental.

«Yo firmé un contrato, el día de mi encerrona. Dije ‘ya quizás sea una buena oportunidad’, cuando uno firma un papel legal no puedes hacer nada más que apelar e ir. Y si no voy me cobran una multa de $30 millones por lo bajo. Le dije a mi hermana ‘yo estoy dispuesta a pagar esa multa culi…’, no tengo porqué hacer algo de lo que no me siento tranquila«, expresó la influencer.

«Si firmé un contrato y me van a tener que demandar o lo que sea, voy a tener que ir no más. Tengo papeles de psicólogo, pero en fin, soy una mujer grande y adulta y tengo que apechugar ante las consecuencias y es lo que voy a tener que hacer. Públicamente y para mis facilines les digo yo no voy, firmé el contrato y todo pero no voy, no me siento apta ni feliz, prefiero seguir con mis terapias, ir al gimnasio, dormir en mi cama, vivir mi vida como siempre lo he hecho», agregó Naya Fácil.

Además, la joven ofreció disculpas a sus seguidores y a Canal 13 por su repentino anuncio.

Cabe destacar que esto aún no está confirmado, pues desde el canal no se han referido al tema.